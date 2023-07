Vilão em Vai na Fé, Emilio Dantas aproveita o domingo com a família na praia

Intérprete do Theo na novela Vai na Fé, Emilio Dantas é flagrado na praia com os filhos gêmeos e a esposa neste domingo, 23

O ator Emilio Dantas, que interpretou o vilão Theo na novela Vai na Fé, da Globo, aproveitou o domingo de sol no Rio de Janeiro para curtir um passeio na praia com os filhos gêmeos, Roque e Raul, e a esposa, a atriz Fabiula Nascimento. Os quatro foram flagrados enquanto se divertiam em um quiosque e também brincavam na areia.

Nas imagens, os pais corujas foram fotografados enquanto cuidavam cada um de um dos gêmeos. Emilio até foi visto levando um dos herdeiros nos ombros durante uma caminhada na praia.

Vale lembrar que ele acabou de entrar de férias. A novela Vai na Fé foi toda gravada até a última sexta-feira, 21, mas ficará no ar na TV até meados de agosto, quando será substituída por Fuzuê, nova trama das 7 da Globo.

Há poucos dias, Emilio e Fabiula foram flagrados com os filhos gêmeos em outro passeio no Rio de Janeiro. Durante o passeio, a família foi fotografada circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. O papai coruja levou um dos filhos nos ombros, enquanto a mamãe surgiu com o outro gêmeo no colo.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

O aniversário de Roque e Raul

Roque e Raul já completaram um ano de vida em janeiro deste ano e ganharam uma festa encantadora. Os pais corujas celebraram a vida dos filhos com uma festa ao ar livre e com fantasias inspiradas na história de O Mágico de Oz.

"Festa festa festa!!! Estávamos sedentos por uma. E rolou! Rolou da melhor maneira possível. Começamos o ano comemorando a vida, os encontros e os amores, que são muitos! Dia mágico pra ficar pra sempre registrado nas nossas mentes e corações! Obrigada a todos que estiveram conosco,brindando a vida dos nossos pedaços: Raul e Roque. Filhos, vocês são muito amados! Que emoção", disse ela ao mostrar a foto da festa.