Vilão em Vai na Fé, Emilio Dantas curte passeio com os filhos gêmeos e a esposa

Emilio Dantas aproveita dia de folga da novela Vai na Fé para se divertir no shopping com os filhos gêmeos e a esposa, Fabiula Nascimento

O ator Emilio Dantas aproveitou o dia de folga neste domingo, 16, para curtir um passeio na companhia dos filhos gêmeos, Roque e Raul, e a esposa, a atriz Fabiula Nascimento. Atualmente, ele interpreta o vilão Theo na novela Vai na Fé, trama das 7 da Globo.

Durante o passeio, a família foi flagrada circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. O papai coruja levou um dos filhos nos ombros, enquanto a mamãe surgiu com o outro gêmeo no colo.

Entre caras e bocas, Emilio esbanjou simpatia ao ser flagrado pelos paparazzi em sua tarde de folga. Vale lembrar que Emilio e Fabiula estão juntos desde 2015 e ela engravidou em 2021.

Há poucos dias, Fabiula Nascimento foi flagrada pelos paparazzi enquanto caminhava com os herdeiros em uma praia carioca. A estrela foi vista com os bebês no colo e também acompanhando os dois andando na areia. Mamãe coruja, ela ficou o tempo todo perto dos herdeiros. Inclusive, os meninos explodiram o fofurômetro ao mostrarem seus lindos cabelos com cachos loiros.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

O aniversário de Roque e Raul

Roque e Raul já completaram um ano de vida em janeiro deste ano e ganharam uma festa encantadora. Os pais corujas celebraram a vida dos filhos com uma festa ao ar livre e com fantasias inspiradas na história de O Mágico de Oz.

"Festa festa festa!!! Estávamos sedentos por uma. E rolou! Rolou da melhor maneira possível. Começamos o ano comemorando a vida, os encontros e os amores, que são muitos! Dia mágico pra ficar pra sempre registrado nas nossas mentes e corações! Obrigada a todos que estiveram conosco,brindando a vida dos nossos pedaços: Raul e Roque. Filhos, vocês são muito amados! Que emoção", disse ela ao mostrar a foto da festa.