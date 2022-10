Viih Tube se explica após Juliette dizer que não foi chamada para chá revelação do bebê

Paraibana Juliette diz que não foi chamada para chá revelação do bebê de Viih Tube e Eliezer, e influencer explica o que aconteceu

A mamãe de primeira viagem Viih Tube (22) usou as redes sociais para explicar o que aconteceu após Juliette (32) dizer que não foi chamada para chá revelação de seu bebê.

No domingo, 16, a paraibana foi questionada em uma live que fazia sobre a ausência na festa para descobrir o sexo do bebê da influenciadora digital com o também ex-BBB Eliezer, que é uma menininha.

O perfil Segue a Cami no Instagram publicou trecho da transmissão de Juliette em que ela é questionada sobre não ter ido ao chá revelação. "A gente não se fala como antes... Só que a gente não tem contato sempre, ela não me convidou, a gente não tem amizade diária, mas quando o bebê nascer eu vou visitar. Eu acho que vai ser a coisa mais fofa", disse Juliette.

Após a repercussão, Viih Tube fez questão de mostrar print de uma conversa com Juliette e explicou que chamou a campeã do BBB 21 para a festa. "Vi a Ju falando. Tem muita gente falando 'você não convidou ela' e brigando comigo. Eu convidei, gente, eu estou com número errado ou troquei... Não sei. Até mandei mensagem para ela no Instagram agora falando, 'menina, eu te convido sempre para todas as festas, jamais ia deixar de te convidar para o chá de bebê'. Ela sabe o quanto ela é especial para mim e o quanto ela já me ensinou. O que a gente viveu juntas me transformou de diversas formas. Ela sabe, eu já disse para ela isso. Ela é muito especial. Estou falando isso aqui porque tem muita gente me mandando mensagem, 'como assim você não convidou ela!'. Gente, eu convidei. Vou até deixar os prints aqui", rebateu a youtuber.

Os papais receberam vários ex-BBBs como Arthur Aguiar, Sarah Andrade, Thais Braz, Rodrigo Mussi, Gustavo Marsengo, Laís Caldas e Gabi Martins em festa com o tema inspirado no reality da Globo, que contou até com discurso de Tiago Leifert.

