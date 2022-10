Viih Tube explica motivo de não ter seguido orientação médica ao revelar gravidez

A influenciadora Viih Tube não esperou três meses para revelar a primeira gestação, indo contra recomendações médicas

CARAS Digital Publicado em 16/10/2022, às 14h32

Neste domingo, 16, Viih Tube descobrirá se será mãe de um menino ou uma menina. Porém, a influenciadora revelou o motivo de ter anunciado sua primeira gravidez antes do período recomendado pelos médicos.

A maioria das mães, por recomendações médicas, anuncia a gestação três meses após o teste positivo de gravidez. Isso porque, o “marco de segurança” vem após a 12ª semana, antes disso existem riscos de um aborto espontâneo.

A participante do BBB 21 explicou o site Notícias da TV, em matéria publicada neste dia 16, porque decidiu anunciar que estava grávida, logo que soube da notícia: “Decidi contar porque gostaria que meus amigos, minha família e todos que me acompanham soubessem por mim”.

Viih ainda comentou sobre a mudança que a maternidade surtiu em sua vida. “Estou no meu melhor momento, muito feliz e realizada com tudo que está acontecendo. Estou me sentindo cada dia mais linda, vendo a barriguinha apontar”, disse a influenciadora.

Chá revelação!

As primeiras imagens do chá de revelação de Viih Tube e Eliezer já circulam nas redes sociais. Todos os convidados estão usando apenas duas cores, aqueles que acham que será uma menina usam lilás e quem acredita que o bebê vai ser menino usa verde.

Às 15 horas, o casal e os convidados irão descobrir se o bebê que esperam será menino ou menina. Porém, uma live começará no mesmo horário para os seguidores acompanharem.