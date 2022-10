Viih Tube e Eliezer compartilham imagens do chá revelação de seu primeiro bebê nas redes sociais

A influenciadora Viih Tube e o ex-BBB Eliezer revelaram para os seguidores alguns momentos do chá de revelação que acontece neste domingo

Neste domingo, 16, Viih Tube e Elizer finalmente irão saber se o bebê que estão esperando é menino ou menina! A festa intimista para amigos e família já começou e a revelação será feita às 15h em uma live.

A influenciadora compartilhou em seu Instagram uma série de imagens com o amado na casa de eventos, que já havia mostrado em um vídeo, decorada de acordo com a temática da festa: Big Brother Brasil.

A futura mamãe vestia um vestido lilás, seguindo o dress code dos convidados: Quem acha que o casal terá uma menina veste lilás e verde quem acredita que seja um menino. O participante do BBB 22 e futuro pai, Eli vestia um terno que era verde de um lado de lilás de outro.

O ex-BBB que se encontrou com Artur Aguiar e Rodrigo Mussi recentemente também publicou em seu Instagram uma série de fotos com a amada tiradas pelo fotógrafo Raphael Ranosi, apesar de Viih Tube ter afirmado que não iria chamar membros da imprensa para a celebração.

Emoção!

Nos stories, a participante do BBB 21 apareceu chorando na festa e teve que usar um papel higiênico, levado por sua mãe, para conter as lágrimas e não borrar a maquiagem.

Viih também mostrou que as ex-BBBs Sarah Andrade e Thais Braz marcaram presença no evento e já fizeram suas apostas sobre o sexo do bebê. A dupla do BBB 21 foi para a festa vestindo lilás (indicando que acham que é menina) mas colocaram na roupa um adesivo verde.

Às 15h o sexo do primogênito de Viih Tube e Eliezer será revelado em uma live para que os seguidores possam descobrir junto com os convidados do chá revelação se o bebê é menino ou menina.

