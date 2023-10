Viih Tube abre o jogo sobre relação com Juliette: “Não precisava”

A influenciadora Viih Tube comentou em entrevista sobre sua atual relação com a cantora Juliette, com quem esteve no BBB 21

Na noite desta segunda-feira, 16, Viih Tube relembrou sua participação no BBB 21 durante uma entrevista a um podcast. A influenciadora comentou sobre os melhores e piores momentos do reality show, e sobre as amizades que fez no programa.

Durante sua entrevista ao podcast “PodPah”, apresentado por Igão e Mítico, a esposa do ex-BBB Eliezer detalhou sua atual relação com a colega de confinamento e vencedora do BBB 21, Juliette Freire.

“Até hoje eu não assisti minha edição [do BBB] porque eu não consigo”, declarou Viih. “Porque eu tenho medo do que eu vou ver, de coisas que eu não me orgulho. Já tive que lidar com tanta coisa. Tiveram coisas que eu vi, que foram sessões de terapia que eu parei ano passado. Uma das coisas foi com a Juliette”, completou.

A influenciadora relembrou: “Eu era amiga dela, e em alguns momentos eu fui muito grossa, muito estúpida com ela e não precisava. Mas quando eu saí, ela é 50 mil vezes mais madura que eu, então quando eu fui conversar com ela, ela teve paciência de me dar mais uma lição de moral. ‘Olha Viih, tá tudo bem, você é como se fosse uma irmã mais nova para mim’. Ela falou várias coisas, e foi uma das coisas que eu precisei me desconstruir. Um dos pontos de autoconhecimento que ela me ajudou muito, sou muito grata a ela”.

Viih ainda revelou que existe um grupo com ex-participantes do BBB 21. “Eu criei um grupo no WhatsApp e juntei, convidei todo mundo, nem todo mundo entrou, mas eu juntei todo mundo lá para a gente desabafar. A gente se fala até hoje no grupo”, disse.

A mãe da pequena Lua ainda comentou sobre os colegas de confinamento que ainda tem proximidade: “O Gil tive uma proximidade muito boa, ele é incrível. O Gil não existe. A Taís [Braz], que ofi muito amiga minha lá dentro, ainda é muito amiga minha demais. A Sarah [Andrade], o Arthur Piccoli, o Rodolffo, o Caio..., mas aquela coisa de ver sempre, depois que eu virei mãe, ninguém”.

Amigas?

No fim do ano passado, um mal-entendido fez com que muitos questionassem a amizade entre Viih e Juliette. Quando a influenciadora e o marido Eliezer foram fazer o chá revelação da filha Lua, Juliette foi questionada por fãs se iria ao evento.

A resposta da cantora e vencedora do BBB 21 surpreendeu: "A gente não se fala como antes... Só que a gente não tem contato sempre, ela não me convidou, a gente não tem amizade diária, mas quando o bebê nascer eu vou visitar. Eu acho que vai ser a coisa mais fofa".

Porém, Viih se manifestou em suas redes sociais, afirmando que o convite havia sim sido feito: ""Vi a Ju falando. Tem muita gente falando 'você não convidou ela' e brigando comigo. Eu convidei, gente, eu estou com número errado ou troquei... Não sei. Até mandei mensagem para ela no Instagram agora falando, 'menina, eu te convido sempre para todas as festas, jamais ia deixar de te convidar para o chá de bebê'. Ela sabe o quanto ela é especial para mim e o quanto ela já me ensinou. O que a gente viveu juntas me transformou de diversas formas. Ela sabe, eu já disse para ela isso. Ela é muito especial. Estou falando isso aqui porque tem muita gente me mandando mensagem, 'como assim você não convidou ela!'. Gente, eu convidei. Vou até deixar os prints aqui".