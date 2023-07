Vestido 3D de Jade Picon já foi usado por Maisa; relembre

Jade Picon surgiu com peça de roupa inusitada em seu Instagram no último domingo, 2

A influenciadora Jade Picon (21) chamou atenção nesta semana ao posar com um vestido inusitado em seu perfil do Instagram. O modelito consistia em um vestido no estilo tubinho preto, com uma grande flor 3D costurada em sua frente. Apesar de bastante diferenciado, o look já foi usado pela atriz Maisa Silva (21) em outra ocasião.

A peça em questão é da grife Charth e foi lançada no desfile da coleção Inverno 2023. Jade Picon tem trabalhado como influenciadora desde o fim da novela Travessia , e o vestido foi escolhido para participar em um evento na Tailândia, realizado no último domingo, 2. Antes da viagem à trabalho, ela curtiu as férias ao lado de famosas como Juliette (33).

Já Maisa usou o vestido antes de Jade Picon. A atriz, que pode ser vista na série De Volta aos 15, na Netflix, vestiu o modelito em janeiro deste ano, enquanto estava curtindo suas férias no Nordeste do Brasil. Atualmente, a peça não está mais disponível no catálogo online da grife, que tem vestidos que vão de R$ 629 até R$ 6.998.

Após aproveitar o evento, Jade Picon aproveitou para tirar férias na Tailândia. Ela chegou a compartilhar um de seus passeios mais inusitados em seu perfil do Instagram, e mostrou já ter passado por diversos pontos turísticos na capital Bangkok, como um templo em que compareceu com um look luxuoso.

Jade gravou um clipe andando de TukTuk, um automóvel pequeno, clássico das grandes cidades da Ásia. Com uma iluminação de led colorida e uma música animada, a influenciadora surgiu se gravando durante o passeio. "Minha primeira vez andando de tuktuk", escreveu a intérprete de personagem Chiara, da novela Travessia, na legenda da publicação compartilhada em seu Instagram.

COMPARE OS VESTIDOS DE JADE PICON E MAISA SILVA:

