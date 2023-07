Jade Picon esquente internet com look de biquíni e vestido de crochê

Atriz e influenciadora Jade Picon aproveita férias na Tailândia para deixar internautas babando com look revelador

Nesta terça-feira, 4, a atriz e influenciadora digital de 21 anos de idade Jade Picon decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 compartilhou novas fotos de suas férias pela Tailândia, mostrando seu look para lá de revelador para aproveitar a noite asiática.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital deixou os internautas babando com as fotos de suas aventuras pelo lindo país asiático. “Noite rosa”, escreveu a atriz, em inglês, na legenda da postagem. Nos cliques, Jade aposta em um look para lá de revelador, usando um biquíni branco e um vestido de crochê rosa todo recortado, deixando sua linda silhueta à mostra, dando detalhes de sua barriga extremamente trincada. A atriz aparece sentada e deitada em um sofá do lugar no qual estava curtindo.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza da influenciadora digital. “Meu Deus”, exclamou a cantora Giulia Be. “Nuuuuuu”, disparou a ex-BBB e cantora Gabi Martins. “Daora a localização pô”, brincou a DJ Bárbara Labres, por conta da localização da publicação estar em tailandês. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Jade Picon.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade usa véu ao visitar templo budista

Recentemente, Jade Picon decidiu dar mais detalhes de sua viagem pela Tailândia! Em suas redes sociais, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 23 posou para as fotos tiradas por Matias Ternes enquanto visitava um templo budista no país asiático, exibindo as vestes típicas do local.

"Marcando a minha pegada pelo mundo. Realizada de estar aqui, grata por onde meu trabalho me possibilita chegar, encantada pela cultura, feliz com tudo… é assim que eu estou", disse ela, que posou em frente ao templo budista Wat Hua Lamphong, que se encontra no distrito de Bang Rak, em Bangkok. Os templos budistas exigem vestimentas com cobertura nos ombros e joelhos, proibindo roupas justas, decotadas ou transparentes. Então, com um vestido preto, a atriz completou o look com um véu que cobre sua cabeça e seus ombros.