Vera Fischer exibe fotos inéditas com os dois filhos: 'Amor'

Vera Fischer encanta os fãs ao surgir sorridente em fotos raras ao lado dos filhos, Rafaela e Gabriel

29/10/2022

A atriz Vera Fischer agitou as redes sociais ao abrir um álbum de fotos em família. Neste sábado, 29, ela exibiu fotos inéditas ao lado dos dois filhos, Rafaela e Gabriel. Nas imagens, o trio apareceu sorridente ao curtir um momento juntos.

“Queridos. Hoje quero falar de amor. Amo meus filhos, Gabriel e Rafael, e minha nora, Leticia. Muito! Muito! Muito! Amo meu gatinho, Yuki. Muito! Amo minha família teatral”, declarou.

Vale lembrar que Rafaela é fruto da relação da atriz com o diretor Perry Salles. Enquanto isso, Gabriel é fruto do namoro dela com o ator Felipe Camargo.

Vera Fischer relembra ida para clínica de reabilitação

Em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, Vera Fischer relembrou a decisão de ir para uma clínica de reabilitação há alguns anos. Na entrevista, Pedro Bial (64) perguntou se ela lembrava da entrevista que ele fez com ela na época da internação na clínica de reabilitação. E ela concordou. “Lembro. Ali entrei por vontade própria, porque estava determinada a ouvir aquelas pessoas. Eram pessoas muito inteligentes. Cada um tinha uma história de drogadição diferente. Aprendo sempre muito com as pessoas e suas histórias”, disse ela.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Espelho da Vida, de 2018, na Globo.

