Vera Fischer relembra ida para clínica de reabilitação

Em conversa com Pedro Bial, Vera Fischer fala da decisão de se internar em clínica de reabilitação: 'Entrei por vontade própria'

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 13h21

A atriz Vera Fischer (70) abriu o coração ao relembrar quando foi internada em uma clínica de reabilitação há alguns anos. Em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, ela recordou a decisão de procurar um apoio especializado.

Na entrevista, Pedro Bial (64) perguntou se ela lembrava da entrevista que ele fez com ela na época da internação na clínica de reabilitação. E ela concordou. “Lembro. Ali entrei por vontade própria, porque estava determinada a ouvir aquelas pessoas. Eram pessoas muito inteligentes. Cada um tinha uma história de drogadição diferente. Aprendo sempre muito com as pessoas e suas histórias”, disse ela.

Vera Fischer relembra o casamento com Perry Salles

Vera Fischer também relembrou da fase difícil ao ver o ex-marido Perry Salles - ator e diretor que faleceu em 2009 - lutando contra um câncer terminal. "Eu não conseguia chorar e tinha que segurar todos. Na época fazia ‘Caminho das Índias’. Vinha da novela e corria para casa. Fazia piada, brincava... Aí começaram a nascer feridas no meu corpo. Minha imunidade baixou para zero. Tive uma ferida muito grande na boca que ia virar um câncer e tive que extirpar. Procurei uma analista que ela disse na primeira vez que fui: ‘Pode chorar, chora. Eu te dou permissão.’ Aí eu chorei desbragadamente todas as lágrimas de dor. Quando olhei, ela estava chorando", declarou.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Espelho da Vida, de 2018, na Globo. Atualmente, ela está no teatro com a peça Quando for Mãe Eu Quero Amar Desse Jeito, no Rio de Janeiro.