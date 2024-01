Vem, Pilar! De maiô, Fernanda Paes Leme exibe barrigão de grávida em praia

Fernanda Paes Leme exibe barrigão de grávida em praia no Rio de Janeiro; ela foi flagrada nesta segunda-feira, 1

A atriz Fernanda Paes Leme foi flagrada nesta segunda-feira, 1, mostrando toda a sua beleza. Ela foi clicada exibindo seu barrigão em uma praia no Rio. Grávida de sua primeira filha, a artista aproveitou o dia de sol para aproveitar a companhia do marido, Victor Sampaio.

Com um maiô vermelho intenso, a atriz exibiu uma barriga já saliente e posou para fotos ao lado do maridão. Sorridente, ela se mostrou pleníssima e radiante ao comemorar a chegada de 2024 na companhia de amigos.

Ainda nos últimos dias, Fernanda Paes Leme chamou a atenção ao surgir quase sem roupa e revelando como está seu corpo na gravidez. A famosa está esperando uma filha do noivo, o empresário Victor Sampaio. Recentemente, ela desabafou sobre estar fazendo uma obra em sua casa em Salvador.

Fernanda Paes Leme na praia

Fernanda Paes Leme na praia

Fernanda Paes Leme na praia

Fernanda Paes Leme revela como descobriu a gravidez

Fernanda Paes Leme contou a história de como descobriu que está grávida. Em um vídeo nas redes sociais, a artista relembrou o aborto que sofreu em 2021, o tratamento para melhorar sua fertilidade e a surpresa com um teste positivo quando menos esperava.

"No fim de 2021, eu tive uma gravidez interrompida. Nem estava tentando... Tirei o DIU porque estava me dando um fluxo muito intenso, e no mês seguinte estava grávida. Foi rápido e durou pouco. Eu perdi o chão. Eu estava com 38 anos na época e decidi que o primeiro passo era congelar os óvulos. Garantir esses óvulos mais jovens e mais saudáveis. Fiz três vezes o congelamento [de óvulos] durante o ano de 2022 e sorte que no meio disso tudo surgiu o Quem Pode, Pod, pra me alegrar, me distrair e tomar meu tempo", contou ela.

"Contei pro Victor e a gente comemorou, mas não tanto. Porque não dava pra acreditar que depois de tudo isso essa gravidez ia vingar. Os dias foram passando, mais exames... Até que veio o primeiro ultrassom, o coração. O mundo para, esse é o som da vida", declarou.