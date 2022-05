Velório de Milton Gonçalves acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Milton Gonçalves faleceu aos 88 anos nesta segunda-feira, 30 de maio

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 17h56

O corpo do ator Milton Gonçalves será velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na quinta-feira, 31, a partir das 9h da manhã. Segundo o site G1, a despedida será aberta ao público.

O artista faleceu nesta segunda-feira, 30 de maio, aos 88 anos, em sua casa. Ele morreu em decorrência de problemas de saúde que eram consequência do AVC que ele sofreu em 2020.

Viúvo, ele deixa três filhos e dois netos.

Carreira de Milton Gonçalves

Milton Gonçalves era natural de Monte Santo, em Minas Gerais, e fez mais de 40 novelas na Globo, como Escrava Isaura e Sinhá Moça. A sua última novela foi O Tempo Não Para, de 2018. Ele também esteve no especial de fim de ano Juntos A Magia Acontece, de 2019.

A carreira dele na televisão começou em 1960 na TV Tupi, quando esteve no elenco de O Vigilante Rodoviário. Ele foi para a Globo poucos anos depois e conquistou diversos trabalhos de sucesso, como A Moreninha, Irmãos Coragem, Pecado Capital, Baila Comigo, Roque Santeiro, Fera Radical, De Corpo e Alma, Andando nas Nuvens, Malhação, América, A Favorita, Insensato Coração, Lado a Lado, Pega Pega, entre outros.

Ele também esteve em vários filmes, como Rainha Diaba, O Sol dos Amantes, Eles Não Usam Black-Tie, Carandiru, Fica Comigo Esta Noite, Segurança Nacional, e mais.