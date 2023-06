Veja quais casais famosos não resistiram a 2023 e terminaram a relação

Recentemente, Mel Maia e MC Daniel puseram um ponto final no namoro; relembre outros casais famosos

Esta semana, fãs e internautas do casal Mel Maia e MC Daniel se chocaram ao descobrir sobre o término do namoro dos dois. No entanto, este não é o primeiro casal que não resistiu ao ano de 2023 e anunciou a separação. Relembre a seguir outros casais famosos que decidiram colocar um fim no relacionamento.

Logo no início do ano, Mariana Goldfarb e Cauã Reymond anunciaram o ponto final do casamento de quase quatro anos. Muito conhecidos no mundo dos casais famosos , os dois haviam oficializado a união em fevereiro de 2019, e fizeram uma cerimônia íntima em abril do mesmo ano na cidade de Ibitipoca, em Minas Gerais. Ao anunciar o término, Mariana pediu empatia pelo seu silêncio.

Já em fevereiro, o Dj Netto anunciou o fim de seu noivado com a ex-BBB Hariany Almeida. Eles já estavam com o casamento marcado, e a festa deveria acontecer em três meses. Em um desabafo realizado nas redes sociais, a influenciadora chegou a dizer que o término poderia ser apenas uma "briga de Carnaval".

Em março deste ano, a apresentadora Sabrina Sato e o ator Duda Nagle anunciaram o término do casamento de sete anos. Os dois já haviam comentado que a relação tinha superado uma grande crise, mas, desta vez, decidiram colocar um ponto final no relacionamento. Da união, nasceu a pequena Zoe, de 4 anos.

No mesmo mês, a cantora sertaneja Gabi Martins anunciou o término do namoro com o influenciador Lincoln Lau. A artista descobriu uma traição do gamer e expôs a infidelidade nas redes sociais. Os dois estavam juntos oficialmente desde dezembro do ano passado, apesar de já terem causado rumores do namoro desde setembro.

A cantora Preta Gil foi outra que se juntou ao grupo dos casais famosos que terminaram. Em abril, o colunista Léo Dias compartilhou um vídeo de um flagra de Rodrigo Godoy com outra mulher e, após a repercussão, o relacionamento não continuou. Eles haviam se casado em abril de 2015, em uma luxuosa cerimônia no centro do Rio de Janeiro. O casamento contou com 56 padrinhos.

O MÊS DE JANEIRO TERMINOU COM SEIS CASAIS FAMOSOS; CONFIRA

Em janeiro, o humorista Fábio Porchat anunciou o fim do casamento com a produtora Nataly Mega. Os dois ficaram juntos por oito anos, sendo cinco casados oficialmente. O motivo da separação gira em torno da maternidade e ambos deram entrevistas falando sobre o término. Nataly tem o sonho de ser mãe, enquanto o comediante não deseja se tornar pai.

No mesmo mês, a apresentadora e influenciadora Rafa Kalimann e o ator José Loreto anunciaram o fim do namoro de seis meses. A ex-BBB tem curtido a vida de solteira e até arranjou um novo affair, já o astro de Vai na Fé, da Globo, afirmou em entrevistas que não está aberto a novos relacionamentos por enquanto.

Janeiro ainda foi o mês em que Bela Gil e João Paulo Demasi colocaram o fim no casamento de 19 anos. Juntos, a culinarista e o designer tiveram dois filhos, Flor Gil e Nino Gil. Eles viviam uma relação aberta e, em maio de 2022, a filha de Gilberto Gil contou como funcionava o relacionamento, que também é praticado por outros casais famosos, como Aline Wirley e Igor Rickly.

Além deles, Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, anunciou o fim do namoro com o cantor Silva, após cerca de quatro meses. Luisa Navarro, intérprete de Mark em Todas as Flores, e a bailarina Ivi Pizzott também anunciaram a separação no mesmo mês. O fim do casamento aconteceu quatro meses após o nascimento da filha mais nova do casal, Zuri. Eles também são pais de Kali.

Os términos também atingiram os casais famosos no mundo do esporte. Gabriel Jesus e Raiane Lima anunciaram o fim da relação no mês. Juntos desde 2021, eles tiveram uma filha, Helena, em maio de 2022, e, durante a Copa do Mundo do Catar eles já haviam dado indícios de que estavam enfrentando uma crise da relação.