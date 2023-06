Não foi traição! Saiba porque Mel Maia terminou namoro com MC Daniel: "Doentio"

Saiba porque Mel Maia terminou namoro com o funkeiro após 7 meses

Fim do mistério! Após ser confirmado oficialmente, o fim do romance entre MC Daniel e Mel Maia segue repercutindo. Isso porque muitos fãs estavam apreensivos sobre o motivo do fim do namoro entre os dois.

Após boatos de traição e de desavenças, chegou a hora de descobrir o que realmente rolou. As informações são do programa Fofocalizando exibido na tarde desta segunda-feira, 12.

Segundo relato do colunista Leo Dias, os dois decidiram se separar após o "ciúme doentio" do funkeiro . O jornalista disse que as gravações da novela Vai na Fé, novela na qual a atriz é uma das estrelas, deixavam o cantor se mordendo de ciúmes.

"O Daniel é famoso há um ano, então ele não sabe lidar nem com a imprensa e, muito provavelmente, nem com a relação da Mel com o seu trabalho. (...) Eles acabaram se distanciando. Por conta da novela, ela tem que trabalhar muito no Rio", justificou ele.

