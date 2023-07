Vazou? Entenda confusão de ator de Vai na Fé com vídeo íntimo: 'Fiquem em paz'

No ar em Vai na Fé, ator usou as redes sociais para se pronunciar após mal-entendido

O ator Marcos Veras (43) se tornou assunto na web nesta quinta-feira, 20, após ter seu nome envolvido em uma confusão com um vídeo íntimo. No ar em Vai na Fé, o artista aproveitou o momento para fazer uma brincadeira com os fãs e desmentir que o registro inusitado seria seu.

Em seu perfil oficial do Twitter, o intérprete de Simas em Vai na Fé negou que ser dono do vídeo íntimo que está circulando nas redes. "Gente, meu suposto pinto ta bombando por aí de novo? O meu é bem menor que esse que tão divulgando aí. Fiquem em Paz", escreveu.

Ele ainda fez uma brincadeira dizendo que suas partes íntimas teriam sido modificadas por inteligência artificial. Apesar de ter levado de forma leve o momento, essa não é a primeira vez que o artista se vê envolvido em uma situação como essas.

Há sete anos ele também se pronunciou após uma foto de um pênis, que supostamente seria do artista de Vai na Fé, passar a circular na internet. Na época, o registro teria sido feito no Snapchat, rede social que permite enviar fotos que duram apenas 24 horas.

Atualmente, Veras é casado com Rosanne Mulholland, com quem tem um filho de dois anos. Antes, no ano de 2016, ele havia terminado um relacionamento de 12 anos com a atriz Júlia Rabello, quando alegou ter as redes sociais invadidas por hackers.

Fora das telinhas da TV, o artista poderá ser visto no elenco de Vai ter Troco, nova comédia nacional. Na trama, ele será Afonso, administrador de uma empresa ao lado da esposa, Sarita (Miá Mello), que está atrasando o salário dos funcionários.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE MARCOS VERAS: