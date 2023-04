Vão casar? Isis Valverde e Marcus Buaiz procuram casa para comprar nos EUA

Isis Valverde e Marcus Buaiz, ex de Wanessa Camargo, estariam buscando casa nos EUA para morarem juntos

Parece que o relacionamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz está mais sério do que se imaginava. Flagrados primeiramente em Paris, na França, e nos últimos dias curtindo Los Angeles, nos EUA, o mais novo casal estaria até procurando uma casa para comprar.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a atriz e o empresário, que era casado com Wanessa Camargo, estariam buscando um lar na Califórnia, nos EUA, para poderem ficar juntos em privacidade.

Além disso, eles estariam procurando o local para poderem ficar com os filhos também. Afinal, Isis Valverde é mãe de Rael, de 4 anos, fruto de seu antigo casamento com o modelo André Resende. E, Marcus Buaiz, é pai de dois garotos, José Marcus e João Francisco, de seu relacionamento anterior com Wanessa Camargo.

Nos últimos dias, a artista foi flagrada com o milionário em uma festa em Los Angeles. Antes disso, ela já havia publicado fotos no mesmo local que ele. Inclusive, os internautas notaram que os registros dela foram feitos por ele.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde e Marcus Buaiz trocam comentários apaixonados em foto

Após serem flagrados juntos em Paris, na França, Isis Valverde e Marcus Buaiz não escondem que estão apaixonados. Inclusive, o casal trocou comentários apaixonados na rede social após o empresário compartilhar fotos todo arrumado para marcar presença no aniversário de 40 anos do cantor Thiaguinho.

Vestindo um look todo preto para o evento especial, o ex-marido de Wanessa Camargo apareceu fazendo pose de galã e recebeu um elogio da amada. Discreta e direta ao ponto, Isis Valverde deixou um coração vermelho nos comentários.

Sem deixar a amada no vácuo, Marcus Buaiz a respondeu também com um emoji coração vermelho, provando que estão bem apaixonados. Os internautas ao perceberem a troca de amor logo vibraram com a ideia de estarem namorando mesmo. "Casal lindo", elogiaram. "A sereia e o tubarão", brincaram outros.