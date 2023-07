Um verdadeiro luxo! Preta Gil mostra apartamento gigante com vista inacreditável

Preta Gil mostra apartamento luxuoso com vista inacreditável; ex-marido também morava por lá, mas deixou o imóvel

A apresentadora e cantora Preta Gil mostrou nesta terça-feira, 4, detalhes inéditos do apartamento luxuoso no qual ela mora no Rio de Janeiro. Se recuperando de uma nova fase do tratamento contra o câncer, ela compartilhou detalhes da decoração.

Nas fotos e vídeos, é possível ver a sala de estar toda decorada e a varanda do imóvel. Quem também estava por lá foi o cantor Gominho, seu inseparável amigo que a tem ajudado durante todo o processo difícil que ela vive.

Preta Gil comprou o imóvel em 2021 ao lado do então marido, o personal trainer e atleta Rodrigo Godoy. Desde a separação, ele deixou a casa e está morando em outro local. Não se sabe se haverá divisão de bens entre o casal.

Neste final de semana, a cantora subiu ao palco mais uma vez ao lado de sua família. Ela mandou um recado no palco para os fãs sobre a sua vida. “Deixa eu falar para vocês quem eu sou. Eu sou Preta Maria, uma mulher negra, gorda, bissexual, estou me tratando de um câncer, vou me curar. Eu estou solteria. E eu sou filha do imortal Gilberto Gil”, contou.

Veja:

Preta Gil desabafa sobre traição

Na última semana, a cantora Preta Gil surpreendeu ao fazer um desabafo revelador sobre que está sentindo após os últimos acontecimentos turbulentos em sua vida amorosa. Na madrugada desta quinta-feira, 29, a filha de Gilberto Gil escreveu um texto sobre não ter ouvido sua intuição para deixar a sororidade entre mulheres não ser afetada.

Ela então desabafou sem dar nomes, mas falou sobre a situação ter começado em sua casa. "Reflexão da madrugada: por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição, e achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes, não é sobre ciúmes bobo e sim sobre EVIDÊNCIAS, sim eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez", disse ela.