Preta Gil dispara indireta nas redes sociais: 'Lei do retorno'

Recém-separada e lutando contra o câncer, Preta Gil surpreende ao compartilhar indireta nos stories

A cantora Preta Gil agitou as redes sociais neste domingo, 2, ao disparar uma indireta em seu perfil no Instagram. Recém-separada e lutando contra o câncer, a estrela compartilhou uma frase com uma mensagem para quem já a magoou nesta vida.

A mensagem que ela compartilhou dizia: “Fique de boa, porque quem te magoou fez uma dívida com a lei do retorno. Você não!”. Então, ela concordou com a frase e ainda disse: “Eu de boa”.

Neste final de semana, Preta Gil subiu ao palco mais uma vez ao lado de sua família. Ela mandou um recado no palco para os fãs sobre a sua vida. “Deixa eu falar para vocês quem eu sou. Eu sou Preta Maria, uma mulher negra, gorda, bissexual, estou me tratando de um câncer, vou me curar. Eu estou solteria. E eu sou filha do imortal Gilberto Gil”, contou.

Preta Gil desabafa sobre traição

Na última semana, a cantora Preta Gil surpreendeu ao fazer um desabafo revelador sobre que está sentindo após os últimos acontecimentos turbulentos em sua vida amorosa. Na madrugada desta quinta-feira, 29, a filha de Gilberto Gil escreveu um texto sobre não ter ouvido sua intuição para deixar a sororidade entre mulheres não ser afetada.

Ela então desabafou sem dar nomes, mas falou sobre a situação ter começado em sua casa. "Reflexão da madrugada: por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição, e achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes, não é sobre ciúmes bobo e sim sobre EVIDÊNCIAS, sim eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez", disse ela.

Preta Gil falou que foi avisada, mas não acreditou na época. "E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é se tivesse seguido minha intuição eles não teriam me ferido tanto! Sim, ainda estou em estado de choque e extremamente abalada, sim eu faço um trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade pra superar tudo isso que estou passando junto com um tratamento oncológico, mas tem horas que não consigo".