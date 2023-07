Tudo isso? Pai de Santo conta quanto Tiago Ramos pagou para destruir a família de Neymar

Pai de Santo conta quanto ele pagou para prejudicar Nadine Gonçalves e sua família; veja

Novos detalhes sobre o caso envolvendo TiagoRamos e a família de Neymar foram revelados nesta terça-feira, 4, pelo programa Fofocalizando do SBT. Segundo o vespertino, o influenciador pagou uma fortuna para prejudicar Nadine Gonçalves e os familiares próximos.

De acordo com a jornalista Gaby Cabrini, o pai de santo contratado para o caso, Pai Diego de Maria Mulambo, revelou os valores pagos pelo ex-namorado da empresária. Ele afirmou que cobrou dois valores: pela consulta e pelo "trabalho".

Ela contou que Tiago Ramos pagou R$ 500 pela consulta via videochamada. Depois, ele teria investido R$ 200 mil para que a família de Neymar enfrentasse “briga e confusão”. A ideia é que uma crise familiar poderia reaproximar o ex-casal.

Nesta semana, o pai de santo também reclamou da exposição pública do caso."Não tenho por que esconder nada. Como eu mandei um áudio pro Tiago e eu afirmo aqui nos meus stories informando ele. Se ele vazou print, se a assessoria do Tiago vazou print porque ele queria aparecer, sair em noticiário, isso é um particular dele", começou ele.

E continuou: "Vazou porque ele pediu, ele pediu print do meu Instagram e eu nunca imaginei que ele iria utilizar disso em prol dele ganhar visibilidade em TV, em página de fofoca, enfim. Eu sou aquele verdadeiro leigo, né, que às vezes cai na palavra, acreditando e quem saiu no final fui eu. Mas agora eu irei falar a verdade".

Mãe de Neymar Jr não fala sobre traição do filho

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves marcou presença no leilão do Instituto Projeto Neymar Jr, em São Paulo. Ao cruzar o tapete vermelho, ela foi parada pelos jornalistas para dar declarações e se recusou a falar sobre o pedido de desculpas do filho para Bruna Biancardi.

Ao ser questionada se podia dar uma declaração sobre a traição do filho, ela ficou quieta e saiu da área com os jornalistas. A irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos, falou rapidamente com a imprensa sobre o evento e disse que não iria falar de polêmicas nesta noite.