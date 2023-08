Triatleta transplantada, Patricia Fonseca revela que teve corações negados e relembra espera: 'Medo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Patricia Fonseca relembrou sofrimento durante período de espera para transplante de coração

Patricia Fonseca, primeira triatleta transplantada de coração, sobreviveu à fila de espera do órgao e se tornou medalhista olímpica após cirurgia. Durante entrevista ao vivo no Instagram da CARAS Brasil, ela relembrou o período de sofrimento no aguardo para o transplante e revelou que teve corações negados no caminho: "Medo".

"Hoje, bate no meu peito um coração que foi o terceiro que me foi ofertado. Dois foram negados, porque o primeiro que chegou não estava bom", compartilhou Patricia Fonseca . "Esperei, ao todo, cinco meses. Desses, dois eu esperei dentro de uma UTI, ligada aos aparelhos, dependia deles para bombear meu coração. Estava nesse nível", acrescentou a triatleta sobre a lista de espera para seu transplante de coração.

Nove anos depois de ser negada na lista de espera para o transplante de coração aos 20 anos, ela contou que o período até receber o coração foi de luta: "Me furavam tanto quando estava na UTI que meu braço parecia um campo minado, era todo roxo. Teve uma hora que falaram que teriam que furar o meu pé, porque eu não tinha mais veias. Tiravam sangue do meu pé, porque eu não tinha mais braços de veias. A pessoa que está na lista de espera está sofrendo e lutando".

"Meus médicos eram muito transparentes, eu sabia quando era negado. O primeiro coração que apareceu para mim era de uma pessoa que tinha sofrido overdose de drogas. Não era um coração bom, estava muito sofrido. Estava lutando para viver e meus médicos achavam que eu aguentava mais uma semana na espera pelo órgão", declarou.

