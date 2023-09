Traição? Conversas íntimas do namorado de Jojo Todynho vazam e cantora se pronuncia

Jojo Todynho se pronuncia após conversas vazadas deixarem fãs perplexos nas redes sociais; veja

A cantora Jojo Todynho se pronunciou nesta segunda-feira, 4, sobre as conversas vazadas que envolvem seu atual namorado, Renato Santiago. Ela contou que foi tirar satisfação e descobriu que as conversas são de maio, antes do início do namoro.

"Sem postar data, não vale. Trabalhamos com a verdade!", disse ela. Na conversa com o namorado, ele afirma que conversou com sua ex-mulher, mas antes de assumir o relacionamento com a cantora. "Achei amor, isso é de maio. 10 de maio. Vou te mandar tudo", respondeu Renato.

"Tá, mas nem estávamos namorando essa época, só ficando. Começamos a namorar no dia 12 de junho. Como pode ser tão mau-caráter?", escreveu a cantora acusando a ex-namorada de vazar as imagens para prejudicar o casal.

Na troca de confidências vazadas pela colunista Fábia Oliveira, do 'Em Off', Renato Santiago faz uma proposta ousada para Kaila Oliveira. “Quer vender o corpo? Eu pago!”, oferece ele. “Pra mim é de graça, né?”, dispara ele. “Ah, vá! Nem de graça e nem pagando”, diz a ex-mulher.

A gerente ainda brinca com Renato Santiago e cita a nova namorada do marido. “Só bobeira! Jojo Todynho, olha o assanhamento do seu marido aqui!”.“Ué, falei algo de mais? Você fica assanhada quando me vê”, respondeu ele. “Já se olhou no espelho? Na sua mente, só se for”, rebate a moça.

Veja abaixo:

🚨ATENÇÃO: Fábia Oliveira divulgou conversas calientes do namorado de Jojo Todynho com a ex-mulher. pic.twitter.com/b9Lswdumkk — CHOQUEI (@choquei) September 4, 2023

JOJO TODYNHO ASSUMIU O ROMANCE EM JUNHO

A cantora Jojo Todynho assumiu o romance com Renato Santiago em 12 de junho. Antes, os dois ficaram cinco meses e eram amigos antes de engatarem o romance. Na ocasião, os dois foram fotografados lado a lado enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela apareceu usando apenas um macacão branco justíssimo ao corpo e um lenço colorido no cabelo. Por sua vez, o rapaz surgiu com camiseta preta e bermuda marrom.