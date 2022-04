Tiago Abravanel chora na portaria do hospital em que Rodrigo Mussi está internado

Abalado, Tiago Abravanel chegou acompanhado do marido, Fernando Poli, no Hospital das Clínicas em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 11h30

O ator Tiago Abravanel (34) chegou bem abalado no hospital em que Rodrigo Mussi (36) está internado, em São Pualo.

Na madrugada desta sexta-feira, 01, o cantor, que participou do BBB 22 ao lado do gerente comercial, fez questão de ir até o Hospital das Clínicas, no bairro Cerqueira César, na zona oeste da capital paulista, após o acidente do ex-brother.

O segundo eliminado do BBB 22 sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta-feira, 31, e precisou passar por duas cirurgias, uma na cabeça e outra na perna, após traumatismo craniano e fraturas no corpo. O quadro de saúde ele é delicado, mas estável.

Acompanhado do marido, Fernando Poli, Abravanel esteve no local para buscar informações sobre a saúde de Mussi e conversou com familiares e amigos do paulistano. Ele foi visto aos choros na portaria do hospital e sendo consolado.

Viih Tube agradece mensagens de carinho

Viih Tube (21), que está ajudando nas redes do gerente, agradeceu pelo apoio dos fãs de Rodrigo Mussi, desabafou sobre críticas por estar se acahando namorada do ex-BBB e divulgou que ainda não estão sendo autorizadas as visitas no hospital."Entendemos a preocupação de amigos próximos, conhecidos e até seguidores. Mas nesse momento não será possível a visita de ninguém no hospital! "Pedimos a gentileza de respeitarem esse momento, não podemos atrapalhar o funcionamento da UTI e precisamos dessa compreensão de todos! Amigos podem ajudar nesse momento orando e jogando energias positivas para o Rodrigo", disse em comunicado.

- Irmão de Rodrigo Mussi informa como ele está após cirurgias

Rodrigo Mussi recebe energias positivas de famosos

Celebridades e artistas se comoveram com a notícia do acidente de Rodrigo Mussi e deixaram recados desejando a recuperação do ex-BBB. O próprio Tiago Abravanel postou nos Stories de seu Instagram uma mensagem pedindo boas vibrações ao amigo de confinamento: "Estamos com você sempre! Muitas energias positivas! Bora Rodrigão". Artistas como Anitta, Ana Clara Lima, Fernanda Paes Leme, Neymar Jr. e ex-BBBs também escreveram mensagens de carinho na web.

Fotos: Eduardo Martins/Ag News