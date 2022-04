Famosos mandam energias positivas para Rodrigo Mussi

Comovidos pelo acidente sofrido pelo gerente comercial, famosos usam as redes sociais para mandar energias positivas

Nesta quinta-feira, Rodrigo Mussi (36) sofreu um acidente de carro! O ex-participante do BBB 22 foi arremessado para fora do veículo, sofreu traumatismo craniano e passou por uma cirurgia no Hospital do Coração de São Paulo.

Comovidos pela situação do gerente comercial, famosos começaram a se engajar nas redes sociais, mandando energias positivas e pedindo para seus seguidores desejarem uma boa recuperação ao ex-BBB.

Gui Napolitano

Gente, orem pelo Rodrigo! 🙏🏼❤️

Vai ficar tudo bem!!! — Gui Napolitano 🍨 (@guinapolitano) March 31, 2022

Fernanda Paês Leme

Toda energia positiva para recuperação do Rodrigo 🙏🏼 — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) April 1, 2022

Lucas Maciel

nossa, triste com essa noticia do Rodrigo. Na torcida aqui, recuperaaa @oficialmussi ♥️ vc é gigante — Lucas Maciel (@lucasmaciel) April 1, 2022

Bárbara Saryne

Muito chocada com esse acidente do Rodrigo Mussi 😭 enviando muito energia positiva 🙏🏻 — Bárbara Saryne (@BarbaraSaryne) April 1, 2022

Léo Picon

Aeee @oficialmussi torcendo muito pela sua recuperação! ❤️



Todas as vezes que nos encontramos senti sua energia e daqui mando as melhores energias pra sua recuperação! — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) April 1, 2022

Vinicius

Neste momento precisamos que todos vocês incluam o @oficialmussi em suas orações. Se Deus quiser ele vai ficar bem e isso tudo não passará de um susto. Desejamos forças ao Rodrigo, família, amigos, fãs e equipe 🙏 — Vyni 💡 (@vyniof) April 1, 2022

Dora Figueiredo

Nossa torcendo muito pra que o Rodrigo esteja bem gente — Dora Figueiredo ❤️‍🔥 (@dorafigueiredo) April 1, 2022

Larissa Tomásia

Precisamos que todos tirem um tempinho e coloquem o @oficialmussi em oração. Com fé em Deus ele vai sair dessa!!! Muita força para toda família, amigos, fãs e equipe. 🤍 — Larissa Tomásia 🍋 (@larissatomasia) April 1, 2022

Bárbara Heck

Que vc receba esse abraço e todo meu amor nessa hora. Estamos esperando vc aqui ainda mais forte 🙏🏻 fica bem Ro! @oficialmussipic.twitter.com/frFy5ZHfKw — Bárbara Heck 🦀 (@bbaheck) April 1, 2022

Maria

muitas orações pelo rodrigo. é o momento de unir toda a fé e desejar toda luz pra que ele se recupere! — MARIA (@eumaria) April 1, 2022

Thaíz Braz

Rezem pelo @oficialmussi 🙏🏻 que Deus abençoe e ele melhore logo! Força 🥷 ❤️‍🩹 — Thaís Braz (@thaisbraz) April 1, 2022

Pocah

Orem pelo Rodrigo Mussi 🙏🏾 — pocah's (@Pocah) April 1, 2022

Jade Picon

Thiago Abravanel

Meu Deus… acabei de saber do acidente do @oficialmussi!



Espero que você fique bem e se recupere rápido. Minhas orações estão com você. 🙏🏼 — Tiago Abravanel 🧸 (@TiagoAbravanel) April 1, 2022

Laís Caldas

Gente, o Rodrigo precisa muito da nossa oração nesse momento. 🙏🏼



Então vamos juntos emanar muita energia positiva, para que ele saia dessa o mais rápido possível.



Forças Rodrigo, fique bem logo! pic.twitter.com/hFLSHgzoz2 — Laís Caldas 👢 (@dra_laiscaldass) April 1, 2022

Gil do Vigor

Gente, pelo amor de Deus, vamos orar bastante pelo @oficialmussi . Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 1, 2022

Lucas Viana

Galera, acabei de ficar sabendo sobre o acidente e o estado de saúde do Rodrigo.. Por favor, gostaria de pedir pra que todos entrem em uma corrente de oração por ele! Que Deus esteja com vc nesse momento, tudo vai ficar bem irmão 🙏🏻 @oficialmussipic.twitter.com/G9vVsnehH4 — Lucas Viana (@eulucasviana) April 1, 2022

Bill Araújo