Thais Fersoza encanta ao curtir piscina da mansão milionária ao lado dos filhos: "Amor e família!”

Ao lado dos filhos, Thais Fersoza aproveitou o fim de semana para relaxar na área externa de sua mansão; veja

No último sábado, 25, a atriz e apresentadora Thais Fersoza (38) encantou os internautas nas redes sociais. Isso porque ela derreteu o coração dos fãs ao compartilhar um momento íntimo e especial na companhia dos filhos na piscina da mansão, localizada no Rio de Janeiro.

Em sua conta oficial do Instagram, a artista publicou uma série de fotos em que aparece curtindo o dia de sol na piscina de luxo com os filhos Melinda (6) e Teodoro (5), frutos do casamento com o cantor Michel Teló (42).

Vale lembrar que o casal adquiriu o imóvel luxuoso em 2022. A mansão pertencia a ninguém menos que a atriz Bruna Marquezine. Segundo especialistas do ramo imobiliário, a casa é avaliada em cerca de 15 milhões de reais.

Na legenda da publicação Thais contou que aproveitou o fim de semana para curtir com a família. "Ainda sobre o carnaval, mas agora com a parte relax dele… piscininha, amor e família! Acho que vou aproveitar o FDS e repetir a programação, e você? Me conta o que vai fazer de bom!!", disse ela.

A postagem foi um sucesso e rapidamente recebeu diversas curtidas e comentários apaixonados dos seguidores e admiradores da família.

"Que familia abençoada", escreveu uma internauta. "Todo amor do mundo", comentou outra. "Gente como vocês estão lindosss, e esse sorriso lindo do Teodoro", se derreteu uma fã.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THAIS FERSOZA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Que amor!

Ainda recentemente, Thais Fersoza curtiu uma viagem na companhia do marido, dos filhos, e de uma amiga de longa data e sua família! Através de sua conta oficial no Instagram, a artista compartilhou com seus seguidores um registro encantador ao lado de seus familiares.

"Duas adolescentes cheias de sonhos, com muitas histórias juntas, amiga da vida toda... irmãs de alma! Uma parceria/respeito que nasceram naturalmente. Sem forçar, apenas aconteceu. Aquelas conexões que só Deus explica", iniciou ela.

"Desde os 12 anos pra vida toda! Éramos 2, viramos 9! E assim como foi com a gente, há 27 anos, foi com nossos maridos e nossos filhos! Amo muito vocês! Colecionando memórias…", concluiu.