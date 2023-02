Thais Fersoza viaja com amiga de infância e suas famílias: ''Éramos 2, viramos 9''

Com Michel Teló e os herdeiros, apresentadora Thais Fersoza celebra viagem com amiga desde os 12 anos de idade e suas respectivas famílias

A apresentadora Thais Fersoza (38) está curtindo viagem na companhia do marido, Michel Teló (42), e dos filhos, e de uma amiga de longa data e sua família!

Em sua conta oficial no Instagram, a artista compartilhou com seus seguidores um registro encantador ao lado de seus familiares e da família de Fefe Loureiro. Ao legendar a postagem, ela falou sobre a amizade das duas, desde os 12 anos de idade.

"Duas adolescentes cheias de sonhos, com muitas histórias juntas, amiga da vida toda... irmãs de alma! Uma parceria/respeito que nasceram naturalmente. Sem forçar, apenas aconteceu. Aquelas conexões que só Deus explica", iniciou ela.

"Desde os 12 anos pra vida toda! Éramos 2, viramos 9! E assim como foi com a gente, há 27 anos, foi com nossos maridos e nossos filhos! Amo muito vocês! Colecionando memórias…", disse a mãe de Melinda (6) e Teodoro (5).

Confira os registros da viagem de Thais Fersoza com amiga de infância e famílias:

Thais Fersoza abre álbum de fotos de viagem em família

Thais Fersoza encantou os seguidores das redes sociais recentemente ao dividir uma sequência de cliques ao lado de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou diversas fotos da viagem de férias que fez ao lado do marido, Michel Teló, dos filhos do casal, Melinda e Teodoro, além de outros familiares e amigos, e celebrou os momentos mágicos que viveram juntos.

"Pra começar fevereiro, alguns momentos mágicos que fizeram meu janeiro ainda mais especial! Foram dias assim... cercados de amor, aventura e diversão! Férias incríveis! Obrigada família e um tantão de amigos (queria que desse pra colocar pelos menos 30 fotos nesse carrossel! Hahaha) que encontramos nas férias esse ano! Foi muito especial! Feliz fevereiro!", escreveu a artista.

