Tata Werneck surpreende ao posar montada em touro durante gravações: ''Era você mesmo?''

Apresentadora Tata Werneck surge com Ingrid Guimarães e Leandro Lima em gravações de novo filme e impressiona fãs ao surgir em cima de touro enorme

A humorista Tata Werneck (39) deixou os seguidores surpresos nesta sexta-feira, 02, ao compartilhar registros nas gravações de um novo trabalho!

Ao lado de Ingrid Guimarães (50) e Leandro Lima (40), que viveu o peão Levi no remake da novela Pantanal, a artista está gravando a comédia Minha Irmã e Eu, que tem previsão de estreia em janeiro de 2024.

Em alguns cliques, a esposa de Rafael Vitti (27) aparece com os atores. Em outros, publicados em seu perfil no Instagram, ela posou com um touro enorme e impressionou os fãs.

"Pra quem tem medo até de abajur , o que é um simples touro de 1700 Kilos? Minha Irmã e Eu... em breve @ingridguimaraes @leandrolimale", escreveu Tata Werneck na legenda da publicação.

"Montou real?", "Era você mesmo Tata, em cima do touro? Kkkk", "Arrasou", "O tamanhozinho da Tata perto do boi kkkkk", "Tamanho de gente", disseram os internautas nos comentários.

Confira as fotos de Tata Werneck com Ingrid Guimarães e Leandro Lima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck reage à nota dada por colunista ao 'Lady Night'

Recentemente, Tata Werneck foi ao seu Instagram celebrar uma conquista do seu talk-show Lady Night! O programa que vai ao ar no canal Multishow recebeu nota 10 da colunista Patrícia Kogut do jornal “O Globo”.

“Eba! Feliz demais! A gente se dedica demais. Eu amo fazer esse programa e agradeço demais aos meus convidados que confiam em mim e topam mostrar um lado que nunca mostraram na TV”, começou dizendo Tatá na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!