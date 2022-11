Tatá Werneck reage à nota 10 dada por colunista ao “Lady Night”: “Feliz demais”

A apresentadora do Lady Night, Tatá Werneck reagiu em suas redes sociais à nota 10 que o talk-show recebeu de colunista

Neste sábado, 26, Tatá Werneck foi ao seu Instagram celebrar uma conquista do seu talk-show “Lady Night”! O programa que vai ao ar no canal Multishow recebeu nota 10 da colunista Patrícia Kogut do jornal “O Globo”.

“Eba! Feliz demais! A gente se dedica demais. Eu amo fazer esse programa e agradeço demais aos meus convidados que confiam em mim e topam mostrar um lado que nunca mostraram na TV”, começou dizendo Tatá na legenda da publicação.

A comediante ainda agradeceu a equipe do “Lady Night”: “Eu tenho a melhor equipe do mundo porque trabalhar com melhores amigos é uma bênção”.

Nos comentários, o apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt celebrou a conquista! “MERECE! Você merece muito Tatá! Você é incomparável”.

Tadeu, que foi o convidado mais recente do programa, ainda foi aos seus stories comemorar a notícia! “Pra Tatá Werneck, a nota 10 é permanente”, escreveu o apresentador na legenda da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Reprodução: Instagram

Revelações!

No mais recente episódio de "Lady Night" exibido na última terça-feira, 22, Tadeu Schimidt revelou a Tatá que já fumou maconha.

"Não sei como prepara, era coisa de adolescente, mas hoje sou absolutamente contra: se é fora da lei, não pode, né?”, disse o comandante do BBB.