Tata Werneck revela que sonha quase todos os dias com Paulo Gustavo

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 10h09

Nesta quarta-feira, 4, faz um ano que Paulo Gustavo (1978-2021) faleceu e Tata Werneck (38), amiga íntima do ator, revelou que sonha sempre com ele.

Em sua rede social, a apresentadora do Lady Night compartilhou uma foto do humorista e escreveu uma carta aberta para ele.

"Me pergunto como você deve estar. Eu sonho com você quase todo dia. Você já aparece com cara de “fala, gente. Eu tava descansando”. Eu fico te perguntando nos sonhos sobre tudo. Você me diz que está bem", contou ela.

"Já até gargalhou algumas vezes. Você deve estar satisfeito por ver tanta gente que te ama. Deve estar puto por ver gente que não era amiga se fazendo. Deve tá bolado quando alguém posta foto sua que você acha que não saiu bem. Você deve estar fazendo comentários incríveis", comentou sobre o jeito de Paulo Gustavo.

Tata Werneck terminou mandando carinho para a família do amigo: "Sua maneira de ver a vida fez história. Sua vida fez história. Você é vida pura. Eu amo você. Um abraço especial para @dealucia66 @juamaral00 e @thalesbretas e nos meninos também".

Assim como ela, o viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas (34), compartilhou uma foto com o falecido a contou como faz para ter forças para continuar. A mãe, Déa Lúcia, fez um desabafo dizendo que a saudade não passa.

Tata Werneck escreve carta aberta para Paulo Gustavo: