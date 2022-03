Tata Werneck lamenta três meses sem a avó: ''Meu denguinho''

Apresentadora Tata Werneck relembrou foto com a avó e lamentou saudade dela

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 09h36

A apresentadora Tata Werneck (38) emocionou em sua rede social ao relembrar uma foto com avó.

Nesta quinta-feira, 31, a artista global resgatou um clique grudadinha com sua Denguinho, apelido que chamava avó, e lamentou a faltou que ela faz.

"3 meses sem meu Denguinho", disse Tata Werneck ao aparecer no registro cheio de amor com a senhora.

Nos comentários, os internautas se solidarizaram com a famosa. "Força! Ela estará sempre no seu coração", falaram. "Que deus conforte sua família", escreveram outros.

No final do ano passado, em dezembro, Tata Werneck desmaiou ao saber do falecimento da avó. Na ocasião, ela revelou que a morte dela era seu maior medo desde criança.

Veja a foto de Tata Werneck com a avó: