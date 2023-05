Tarólogo alerta Faustão após saída da Band: "Muitas reviravoltas"

Em entrevista à CARAS, tarólogo Val Couto fez previsão sobre rumos de Faustão após ele deixar a Band

A saída do Fausto Silva (73) da Band pegou muitas pessoas de surpresa nesta semana, mas também já era esperada por outros. Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto fez uma previsão sobre o futuro do apresentador e garantiu que teremos "reviravoltas".

"Eu já tinha dito numa previsão passada que o Faustão não ficaria na Band. Embora ele queria muito estar lá, mas não era o lugar dele", disse o religioso com ajuda das cartas.

Diferente do que tem sido falado, Val acredita que Fausto não deve ficar muito tempo parado e logo seus fãs terão grandes novidades. " Vejo grande oportunidade para ele no futuro, vejo grande chance dele voltar para Rede Globo, vejo esta possibilidade . Alguma coisa muito boa vem acontecer e vai acontecer na vida dele", declarou ele que seguiu: "Tem muitas reviravoltas ainda para acontecer".

Apesar da carreira profissional de Fausto ainda continuar em alta e com boas oportunidades, Val fez questão de alertar o apresentador sobre os cuidados com a saúde. Ele afirma que podem surgir sérios problemas, principalmente aqueles causados devido a cirurgia bariátrica.

"Tem muita coisa boa, mas o que mais me preocupa é que ele precisa cuidar muito da saúde dele. Pode ser alguma coisa ligado a anemia, alguma coisa ligada ao estômago. Como ele passou por bariátrica, ele precisa tomar cuidado, principalmente, com algum problema no sangue. Então ele precisa ficar atento", disse.

Faustão deve continuar na Band até o dia 31 de maio, segundo informações do site Splash. A decisão do comunicador foi tomada nesta quarta-feira, 17, durante a última gravação do programa. Seu desejo é que o programa fique nas mãos de seu filho João Guilherme e da jornalista Anne Lotterman até julho.