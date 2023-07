Taís Araújo é seguida por famosa internacional e não contém a animação: “Fingir costume”

A atriz Taís Araújo foi seguida por uma atriz internacional e não conseguiu conter a animação em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 26, Taís Araújo surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em sua rede social Threads que começou a ser seguida por uma famosa internacional. A artista brasileira não conseguiu conter a animação com a notícia.

A atriz brasileira começou contando: “Menina... e a atriz de Hollywood gata e talentosa que me seguiu no Instagram? Me mandaram: ‘A Gabrielle Union seguiu você’. Aí eu: ‘duvido’. E era!”.

Então, a esposa de Lázaro Ramos comentou o que fez após saber que a estrela do filme “As Apimentadas”: “Não vou fingir costume com essas amizades gringas não, vou seguir a irmã de volta e mandar um ‘hi’ porque quem é do Méier não bobeia nunca”.

Além de “As Apimentadas”, Gabrille Union fez parte de diversos filmes famosos como “10 Coisa que eu Odeio em Você”, “Pense como eles”, “Ela é Demais”, “Cadillac Records” e “Viagem das Garotas”.

Mas esta não é a primeira famosa internacional a seguir Taís. A atriz que interpretará Nossa Senhora no filme “Auto da Compadecia 2” foi seguida pela vencedora do Oscar, Viola Davis. Mas mais que isso, as duas são próximas.

No ano passado, Viola chegou a ir à casa de Taís e Lázaro Ramos quando veio para o Brasil divulgar seu filme “A Mulher Rei”. Além de se encontrar com Taís e Lázaro, Viola ainda se encontrou com a cantora Iza, o cantor Seu Jorge e o ator Ícaro Silva.

Durante esse tempo no Brasil, Viola interagiu com outros famosos brasileiros. A protagonista da série “How To Get Away With Murder” começou a seguir a influenciadora e ex-BBB Camilla De Lucas. “Eu tô até agora: COMO ASSIM A VIOLA DAVIS tá me seguindo no Instagram? Misericórdia, não vou poder mais aprontar nos stories”, escreveu Camilla reagindo à novidade.

Família!

Nesta semana, Lázaro Ramos compareceu ao podcast “Quem Pode, Pod” apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. O ator que viverá o personagem Mário Fofoca no remake da novela “Elas Por Elas”, comentou sobre um período de crise que passou no casamento com Taís.

“É porque tava ruim, tava precisando. A gente tinha que limpar algumas coisas e não ia limpar se tivesse junto. Tenho certeza. Só limpou porque teve a pausa. E na pausa a gente se reencontrou e se reconstruiu”, revelou.