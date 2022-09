Camilla de Lucas começa a ser seguida por Viola Davis e reage: “Como assim?”

A influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas começou a ser seguida pela atriz vencedora americana do Oscar, Viola Davis

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 18h23

Nesta segunda-feira, 5, Camilla de Lucas se surpreendeu ao ver que estava sendo seguida por ninguém menos que Viola Davis em seu Instagram.

Em seu Twitter, a influenciadora publicou um print da notificação de que estava sendo seguida pela atriz vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2017. “É O QUE??”, disparou a ex-BBB.

Em outra publicação, a participante do BBB 21 comentou a surpresa: “Eu tô até agora: COMO ASSIM A VIOLA DAVIS tá me seguindo no Instagram? Misericórdia, não vou poder mais aprontar nos stories”.

E Camilla não foi a única brasileira que Viola começou a seguir nas redes. A estrela da série "How To Get Away With Murder' também começou a seguir o perfil da dupla Simone e Simaria, e a atriz Bruna Marquezine.

As interações nas redes sociais não são por coincidência. A produtora Sony Pictures confirmou que Viola virá ao Brasil ainda neste mês divulgar seu novo filme “A Mulher Rei”.

Confira aqui a reação de Camilla de Lucas!

Eu tô até agora: COMO ASSIM A VIOLA DAVIS tá me seguindo no Instagram? Misericórdia, não vou poder aprontar mais nos stories — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) September 5, 2022