Sylvester Stallone é quem escreve as mensagens de término com os namorados das filhas

Filhas de Sylvester Stallone falaram sobre "sabedoria" do pai para assuntos de amor e romance durante podcast

As filhas do ator Sylvester Stallone (76), Sistine (24) e Sophia (26), contaram uma curiosidade sobre o pai e as suas vidas amorosas. Isso porque o astro é responsável por escrever a mensagem de término quando elas precisam.

Ao podcast 'Giggly Squad', elas contaram que os homens não ficam bravos com o conteúdo da mensagem, porque o intérprete de "Rambo" é sincero e sua honestidade é bem-vinda. "Meu pai é um sábio quando se trata de nossas vidas amorosas, em muitas áreas. Uma área que eu diria é que ele escreve a maioria das nossas mensagens de término", disse Sistine.

Concordando, Sophia até aconselhou que outras jovens façam o mesmo com seus pais: "Sugiro fortemente que as meninas devem ir até o pai e pedir para que ele escreva uma mensagem de término, porque os homens conhecem os homens".

Sistine conta também que Stallone sempre é quieto e observador quando recebe um pretendente delas em casa: "Eu falo: ‘Por que você faz isso?'. E ele diz: 'Posso dizer nos primeiros quatro minutos depois de conhecê-lo se ele vai durar ou não'. Ele está certo todas as vezes".

Cuidando de Bruce Willis

Segundo o Radar Online, após o diagnóstico recente de demência doator Bruce Willis (67), sua família tem recebido apoio de amigos famosos do ator. As cinco filhas e a esposa de Bruce contam com o total apoio de seus colegas de trabalho, incluindo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Jason Statham – que contracenaram com ele na franquia ‘Os Mercenários’.