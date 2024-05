Susana Vieira surpreende ao revelar quem são suas amigas ‘de confiança’

Não é qualquer uma! Susana Vieira surpreende ao listar famosas em quem realmente pode confiar e revela atriz que gostaria de ser mais próxima

Na noite da última terça-feira, 14, Susana Vieira lançou sua biografia intitulada 'Senhora do Meu Destino' em um evento em São Paulo. No livro, a renomada atriz surpreendeu ao compartilhar detalhes sobre suas amizades e listar as celebridades em quem confia de verdade. Além disso, ela também revelou o nome de uma famosa com quem deseja estreitar laços.

Em alguns trechos divulgados pela revista Marie Claire, Susana revelou que mantém um círculo restrito de amizades. Apesar de não ter muitos amigos, ela pode verdadeiramente contar com aqueles que estão ao seu lado. Inclusive, algumas dessas amizades são fundamentais para ajudá-la a manter a motivação e a vontade de ‘levantar da cama’.

“Quando estou muito sozinha ou muito triste, fico pensando em quem eu poderia aqui para quando precisasse chorar”, compartilhou a estrela, que aproveitou para revelar alguns nomes conhecidos pelo público que ‘passam confiança’, como Vanessa Giácomo, a quem descreveu como a "pessoa mais delicada que já conheceu".

Além de Giácomo, Susana expressou sua admiração por Regina Duarte e destacou como ‘incrível’ Irene Ravache. Outras celebridades mencionadas incluem Natália do Vale, Renata Sorrah, Cássia Kis e Maria Ribeiro. Por fim, Maitê Proença também recebeu destaque como "uma pessoa especial, boa de conversar" com quem a atriz gostaria de estreitar os laços e que compareceu ao evento de lançamento:

Vale lembrar que essas não foram as únicas revelações de Susana. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista revela qual atriz gostaria que a interpretasse no cinema, caso a história que está no livro fosse contada na telona durante o evento de lançamento. Na obra, são repassados mais de 60 anos de carreira, que se mistura à da TV no Brasil.

Sem pensar duas vezes, Susana respondeu: "Adriana Esteves. Amo a Adriana Esteves! Ela sou eu amanhã. Quando eu morrer e vocês não se lembrarem mais de mim, Adriana Esteves pode interpretar a minha vida", disse a veterana, que detalha toda a sua trajetória, passando pela infância até alcançar o estrelato na biografia.

“Me sinto uma pessoa muito querida, uma pessoa importante para o país, sinto que com esse livro, a gente conta a história do Brasil, porque o Brasil mudou muito nesses 60 anos que estou na televisão. Politicamente, não. Finge que essas partes não mudam nunca, estão sempre a mesma coisa", Susana falou sobre a publicação.

