Susana Vieira deixa fãs eufóricos ao mostrar encontro com Lilia Cabral: "Foto de milhões"

Nas redes sociais, a atriz Susana Vieira celebrou o encontro com Lilia Cabral nos bastidores da TV Globo

Susana Vieira (80) usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para dividir com seus seguidores um encontro muito especial.

A atriz, que está no ar na nova novela das nove, Terra e Paixão, se encontrou com Lilia Cabral (65) no camarim da TV Globo, e fez questão de registrar o momento.

Na imagem publicada no feed do Instagram, as duas aparecem lado a lado, dando um belo sorriso. "Encontro de amigas no camarim", celebrou a veterana na legenda da postagem.

Os internautas ficaram eufóricos com o encontro entre as duas grandes artistas da teledramaturgia. "Que foto de milhões", disse uma seguidora. "Duas das maiores que temos", afirmou outra. "Lindas e talentosas", escreveu uma fã. "O encontro de milhões, sem estrutura pra essa foto", falou mais uma.

Confira a foto do encontro de Susana Vieira e Lilia Cabral:

Presente de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond (42) presentou uma atriz do elenco de Terra e Paixão, nova novela das nove, com lindas flores. Contracenando com Susana Vieira na trama de Walcyr Carrasco (71), o global resolveu fazer um agrado para a colega de trabalho.

Em sua rede social, a atriz compartilhou um clique com o buquê e surgiu contente com o mimo dado pelo galã. Susana falou sobre o carinho que tem por ele. "Flores que ganhei do amor da minha vida, Cauã Reymond. Obrigada, querido! Amei!", disse a famosa ao surgir com o presente do amigo. Nos comentários da publicação, Cauã respondeu à musa. "Muito linda você, Sol", escreveu ele.

