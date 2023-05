Susana Vieira desabafa sobre personagem de Terra e Paixão: 'Segredo'

Susana Vieira é Cândida em Terra e Paixão; a mulher é dona de um bar em Nova Primavera e sabe todos os segredos da cidade fictícia

Susana Vieira (80) é a intérprete de Cândida emTerra e Paixão. A nova novela das nove estreia nesta segunda-feira (8) e tem Aline (Barbara Reis) como protagonista. A personagem de Susana Vieira é a dona do bar que é o ponto de encontro entre os moradores de Nova Primavera, a cidade fictícia que ambienta a trama. "Segredo", declarou ela em entrevista à CARAS Brasil durante o evento de lançamento do folhetim.

A atriz revelou que Cândida é que sabe vários segredos das pessoas da cidade. "Eu sou a dona do bordel e eu fui a mais famosa de toda a região. Essa mulher tem vários segredos, ela foi criada nessa cidade, ganhou um dinheirinho, fez um bar, colocou um bordel. Mas ela tem o segredo de vários personagens, não é só de uma personagem. Ela conhece tudo de todo mundo, como na vida real, todos nós temos algum segredo ou alguma coisa que a gente não gostaria que vazasse", disparou Susana.

A veterana ainda disse que a personagem é diferente dos outros trabalhos que ela já fez, pois é uma mulher mais velha e ela passou por diferentes processos para caracterização. "É diferente de tudo que eu já fiz, porque foi modificado fisicamente, meu cabelo foi modificado para ficar mais branco, não ficou porque não tinha cabelo branco para vender, esse é mega [...] Uma mulher mais velha e as roupas são deliciosas, diferentes! Mulher de um bordel de cidade do interior como se fosse há 20, 30 anos atrás. Continua aquela saga das mulheres com batom vermelho, as roupas de veludo francesa".

Susana Vieira ainda falou que sua relação com Cauã Reymond é de mãe e filho, além de que ela é apaixonada por ele. "Eu brigo um pouco ele mas acho que é ciúme que eu tenho dele. Ele fala 'Susana, você tá sempre brigando comigo'. A gente tem cenas maravilhosas de mãe e filho", contou ela. "Eu tenho um filho mais velho que o Cauã, com 40 e poucos anos, mas eu acho que a Cândida dá uma ternura ao personagem que talvez até não estava escrito. Ela é uma mulher mais dura, mais seca, mas ela ama aquele menino", finalizou a atriz de Terra e Paixão.