Suposto pivô da separação de Gracyanne e Belo manda recado sobre inveja: 'Acredito'

Suposto pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo se pronuncia em desabafo sobre inveja após exposição do caso; saiba o que ele disse!

Na última quinta-feira, 18, Gracyanne Barbosa e Belo surpreenderam ao anunciarem o fim do casamento após 16 anos juntos. Segundo o jornalista Leo Dias, o término teria sido motivado por um caso da musa fitness com um personal trainer da sua academia. Por sua vez, o suposto pivô se pronunciou de forma discreta nas redes sociais.

O treinador profissional, que tinha pouco mais de três mil seguidores em sua conta quando o caso veio à tona, usou os stories do seu perfil no Instagram para mandar um recado. Durante a madrugada, o personal trainer compartilhou uma reflexão religiosa sobre inveja, em meio às especulações de que teria sido o pivô da separação da musa fitness.

"O brilho do Espírito Santo na vida de uma pessoa causa mais inveja do que bens materiais. Ninguém roubará a sua luz, pois ela provém do Senhor. Eu acredito", disse a reflexão compartilhada pelo treinador. Vale mencionar que até o momento, o personal trainer não se pronunciou oficialmente sobre os rumores de que teria tido um caso com Gracyanne.

Suposto pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo se pronuncia - Reprodução/Instagram

No entanto, a musa fitness já quebrou o silêncio e se manifestou sobre os rumores que envolvem o fim de seu casamento. Segundo Leo Dias, Gracyanne teria conhecido o personal trainer em sua academia e se envolvido com ele há oito meses. No entanto, ela esclareceu que já estava separada do cantor quando começou o relacionamento com o profissional.

“Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém. […] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]”, Gracyanne abordou o affair com o personal trainer e admitiu que a situação contribuiu para o distanciamento do casal, mas esclareceu que não foi uma traição ao Splash, do Uol.

“Reforço: nós não estávamos mais juntos quando aconteceu de eu me envolver com outro. Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou. Nós não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos”, declarou a influenciadora digital, acrescentando que o fim do casamento foi influenciado por palpites externos.

Vale mencionar que Belo ainda não se pronunciou sobre a separação: "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual", disse a nota da assessoria de Gracyanne.

Gracyanne tentou impedir demissão de suposto pivô:

Ainda conforme Leo Dias afirmou em seu portal, quando o caso entre Gracyanne Barbosa e o personal trainer se tornou assunto na academia, a empresa decidiu demitir o profissional. No entanto, a musa fitness tentou intervir e evitar que o suposto pivô do término de seu casamento com Belo fosse despedido; saiba mais detalhes.