Gracyanne Barbosa tentou impedir demissão de suposto pivô de separação, diz colunista

Gracyanne Barbosa tentou impedir demissão de suposto pivô de separação de Belo após caso de tornar público em sua academia; saiba mais!

Nesta quinta-feira, 18, Gracyanne Barbosa e Belo pegaram seus fãs de surpresa ao anunciarem sua separação após 16 anos juntos. Segundo o jornalista Leo Dias, o casal chegou ao fim por uma suposta traição por parte da musa fitness com um personal trainer de sua academia.

Mais tarde, o colunista afirmou em seu portal que quando o caso entre a famosa e o personal se tornou assunto na academia, a empresa decidiu demitir o profissional. Contudo, Gracy tentou reverter a situação e impedir que o suposto pivô de seu término perdesse o emprego.

Ele ainda afirmou que a musa procurou a dona da academia e disse que deixaria de frequentar o estabelecimento caso o personal fosse demitido, o que havia sido eficaz. Quando o caso se tornou público entre os alunos do estabelecimento, Gracy abandonou a academia de vez.

O término do casamento entre Gracyanne Barbosa e Belo foi confirmado pela equipe da influenciadora digital. O cantor ainda não se pronunciou sobre a separação. "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual", disse a nota da assessoria da musa.

Gracyanne Barbosa negou rumores de traição

Após confirmar a sua separação de Belo, Gracyanne Barbosa garantiu que não traiu seu ex-marido. Segundo a musa fitness, os dois se separaram há cerca de 8 meses e ela se envolveu com um personal trainer, mas o affair já chegou ao fim.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, ela afirmou: “Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém. […] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]”.

Então, a morena contou sobre o fim do casamento. “A minha relação com o Belo se tornou distante. O relacionamento acabou. […] Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo”, afirmou.

Ela disse que se afastou do ex-marido nos últimos tempos. “Reforço: nós não estávamos mais juntos quando aconteceu de eu me envolver com outro. Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou. Nós não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos”, comentou.