Suposta filha de Leonardo manda recado corajoso para Poliana Rocha: "Eu sinto"

Suposta filha de Leonardo manda recado para Poliana Rocha; ela entrou na Justiça alegando que é filha do cantor

Suposta filha de Leonardo, a jovem Dyane Akacio foi questionada pelos fãs a atual esposa do sertanejo, a influenciadora Poliana Rocha. Em alta desde que entrou na Justiça alegando que é filha do artista, ela deu uma opinião contundente.

Isso porque ela fez elogios para a famosa. “Ela é uma pessoa boa, não conheço ela, mas assim, pelo o que eu vejo e eu sinto, ela me passa muita leveza, muita serenidade, muita sabedoria, ela me passa muita coisa boa”, garantiu.

Na conversa com os fãs, ela ainda disse que até o momento não foi procurada por nenhum membro da família Costa. A jovem declarou que todos estão "quietinhos" sobre a história que se tornou pública agora em outubro.

Dyane Akacio pediu um teste de DNA. A informação foi divulgada no programa Balanço Geral, durante o quadro Hora da Venenosa, comandado pela jornalista Fabíola Reipert. A suposta filha de Leonardo é natural do interior de São Paulo e teria se mudado para Portugal para trabalhar como modelo .

A jovem afirmou ter sido adotada por uma família e que recentemente, sua mãe biológica, que estaria com câncer no estágio terminal, teria entrado em contato através de uma carta para dizer quem é seu verdadeiro pai.

Leonardo tem família extensa

Hoje, Leonardo é casado com Poliana Rocha e tem seis filhos: Pedro Leonardo, Monyque Isabella Costa, Jéssica Beatriz Costa, Matheus Vargas, Zé Felipe e João Guilherme. Além disso, ele é avô de cinco netos: Noah, Maria Sophia, Maria Vitória, Maria Alice e Maria Flor.

João Guilherme foi o primeiro filho do cantor a comentar a possibilidade de ter uma nova irmã. Ele respondeu a uma publicação da página Segue a Cami, do Instagram, que noticiava o pedido do exame de DNA. "Tomara que seja", escreveu ele, acompanhado de risos.