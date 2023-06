Suposta amante de Neymar promete revelar bomba: "O pior está por vir"

Suposta amante de Neymar diz que ainda tem o que contar sobre os 40 minutos que passou com o craque

Suposta amante de Neymar Jr, a influenciadora Fernanda Campos revelou que ainda tem detalhes inéditos sobre o caso para jogar na mídia. Ela disse que nem tudo sobre o caso ainda foi falado e que vai "virar o jogo" com novas revelações.

As novidades foram reveladas pelo programa Fofocalizando exibido nesta segunda-feira, 19. Na atração, os jornalistas Leo Dias e Isabele Benito revelaram que conversaram com a coach durante as últimas horas.

"A gente conversou desde ontem com essa moça e ela diz que o pior está por vir. Que o pior não é o encontro com o Neymar, o pior é o que aconteceu nesse encontro, nesses 40 minutos que eles ficaram juntos", disse o colunista ao vivo. Ele não deu pistas sobre o caso.

Mais cedo, Bruna Biancardi desabafou e negou que tinha um relacionamento aberto com o craque após um jornalista afirmar que os dois tinham um acordo. "Da onde você tirou essa m* que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que?", disse ela em uma publicação em seu perfil oficial. A modelo ainda fez questão de afirmar que vai processar os responsáveis pelo boato.

"Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas", disse ela visivelmente revoltada com os boatos. Bruna Biancardi está grávida e espera seu primeiro filho, o segundo do craque do PSG.

A gente gosta é da fofoca completa, né @isabelebenito???



Sobre a fofoca, Fernanda Campos revelou para os nossos apresentadores: "O pior está por vir!"



— Fofocalizando (@pfofocalizando) June 19, 2023

É bom lembrar que o jogador está a espera de seu segundo filho. Sua namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, está grávida e já exibindo a barriguinha em evidência. Para quem não sabe, ela é modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.