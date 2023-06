Suposta amante de Casemiro expõe conversas com jogador da Seleção Brasileira

Sinttya Ramos, apontada como amante do jogador de futebol Casemiro, revela conversas com atleta do Manchester United e da Seleção Brasileira

Parece que o assunto traição na Seleção Brasileira está longe de morrer! Nesta terça-feira, 27, a influenciadora digital Synttia Ramos, apontada como possível amante do jogador de futebol e volante do Manchester United, da Inglaterra, Casemiro, compartilhou em suas redes sociais algumas conversas com o atleta.

Em uma das mensagens que a loira compartilhou em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, podemos ver uma conversa na mesma rede social entre Synttia e Casemiro, na qual a influenciadora digital pede para que o volante grave um vídeo para seu irmão.

Após abrir uma caixinha de perguntas em seus stories, alguns internautas pediram coisas específicas para a influenciadora, para comprovar seu envolvimento com o atleta. “Uma foto sua no motel quando ia encontrar com o Casemiro… momento de casal”, pediu um, enquanto a loira censurava o nome do jogador.

“Nunca fiquei em motel, sempre em hotel [cinco estrelas]. Em Madrid sempre foi o Eurostar Madrid Tower Hotel 5 Stars”, explicou a suposta amante, marcando o lugar e mostrando uma foto sua no local, com a data do dia 14 de maio de 2019. Já em outro pedido, alguém queria ver um momento entre os dois, então Synttia compartilhou uma foto na banheira do dia 21 de fevereiro de 2020, mas sem mostrar o atleta.

Então, a influenciadora digital revelou que quando Casemiro soube que ela e o ex-namorado haviam terminado, chamou ela. “Esse aí quando ficou sabendo que eu e o outro terminamos, começou a me mandar milhões de mensagens [risos]”, debochou, mostrando as mensagens que o jogador do Manchester United mandava para ela no Instagram.

🚨EXPOSED! Sinttya Ramos, amante do jogador Casemiro, ela postou alguns prints expondo momentos que vivia com o jogador. pic.twitter.com/SHuvqJOu32 — ALFINETEITEEN (@alfineteiteen) June 27, 2023

omg a ex amante do casemiro expondo isso aqui aposto que é do capitão prouni pois sem limites a única coisa que para ele é uma disputa de pênaltis de copa do mundo em casa pic.twitter.com/eQMxmd5AnU — yasmin (@yangoddess) June 27, 2023

Suposta amante de Casemiro, Sinttya Ramos revela detalhes do affair

Na última segunda-feira, 26, Sinttya Ramosconversou com o site SportBuzz sobre o suposto affair que teria vivido com o jogador de futebol do Manchester United e Seleção Brasileira, Casemiro, entre os anos de 2016 e 2022. Na entrevista, ela deu detalhes de como eles se conheceram e quando o suposto affair chegou ao fim. "A gente se conheceu em 2016. Começamos a conversar pelo Instamensager. Nesse tempo eu não entendia nada de futebol e trabalhava numa loja de chocolates. A gente começou a conversar. Passamos Whatsapp e, em setembro de 2016, em Manaus, em um amistoso da Seleção,a gente se viu pela primeira vez", disse ela.