Suposta amante de Casemiro, Sinttya Ramos revela detalhes do affair

Após apontar suposto envolvimento com o jogador de futebol Casemiro, Sinttya Ramos relembra como eles se conheceram em entrevista ao site SportBuzz

O nome do jogador de futebol Casemiro virou assunto na internet quando uma suposta amante apareceu. A mulher é Sinttya Ramos, que conversou com o site SportBuzz sobre o suposto affair que eles teriam vivido entre 2016 e 2022. Na entrevista, ela deu detalhes de como eles se conheceram e quando o suposto affair chegou ao fim.

"A gente se conheceu em 2016. Começamos a conversar pelo Instamensager. Nesse tempo eu não entendia nada de futebol e trabalhava numa loja de chocolates. A gente começou a conversar. Passamos Whatsapp e, em setembro de 2016, em Manaus, em um amistoso da Seleção,a gente se viu pela primeira vez", disse ela.

Então, Sinttya contou quando ficou sabendo que ele é casado. "A gente já estava (junto) há um tempinho já. Eu já tinha ido para Madrid em 2017. Em janeiro, eu fui para lá e, quando voltei, já estava apaixonada. Foi nessa época que fui pesquisar a vida dele mais a fundo. Meu gerente falava: ‘É o Casemiro, o Casão’... Naquele tempo não tinha muita coisa. Não tinha verificado no Instagram, hoje tem fofocas e antes não era tanto. Então eu fui pesquisar mais a fundo e descobri que ele era casado, mas nunca falei nada com ele sobre e ele nunca falou nada sobre. A única vez que falei sobre o assunto foi no print que causou a maior repercussão. Foi onde ele falou que era ‘casado’ e essa foi a única vez que falou sobre o assunto. Na época dessa mensagem, estávamos de quarentena e ele estava indo treinar. Ele só conversava comigo quando estava no treino. Ele conversava comigo por outro telefone. Foi quando ele perguntou se estava tudo bem e eu fui pegar no telefone bem mais tarde. Nesse dia, ele me disse para não mandar mensagem na conta do Instagram, pois quase acabou o casamento dele. Foi a vez que foi falado sobre o assunto", declarou.

Por fim, ela contou quando o suposto affair chegou ao fim. "Foi quando eu engravidei e aí não deu mais. A gente voltou a se falar, depois que perdi o bebê. Não foi mais a mesma coisa, eu já conhecia os amigos dele no mundo do futebol e ele não gostou. Eu acabei indo mais em festa e chegou ao fim mesmo", disse ela. Confira a entrevista completa no site SportBuzz.

O atleta Casemiro não se pronunciou sobre os rumores envolvendo Sinttya Ramos.

Esposa de Casemiro quebra o silêncio após mensagens vazadas: "É sério?"

Casada há oito anos com o jogador Casemiro, a administradora Anna Mariana fez um desabafo nas redes sociais na noite deste domingo, 4. Após o vazamento de mensagens que indicam um caso extra-conjugal do craque, ela soltou o verbo.

No comentário, ela defende o marido e diz que ele não é o autor das mensagens. "Ai, cara, sério? Melhor investigar suas fontes primeiro. Só de bater o olho já sei que não é ele", escreveu ela nas redes sociais. A crítica foi para o jornalista Leo Dias, que expôs a suposta traição. Segundo o colunista, a mulher com quem o atleta fala nas conversas esteve presente na vida dele entre agosto de 2016 e o fim de 2022.