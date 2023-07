Stênio Garcia surge revoltado em vídeo gravado no hospital: "Pessoas chorando"

Stênio Garcia surge revoltado; ele foi vítima de notícias falsas e ficou indignado; veja

O ator Stênio Garcia publicou um vídeo comovente nas redes sociais nesta quinta-feira, 6, após boatos envolvendo seu estado de saúde. Ele afirmou que está vivo e se recuperando bem após a infecção da qual foi vítima.

"A mídia é ávida de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas", disse ele. Revoltado, o ator pediu respeito. "Por que ficar matando as pessoas? Desejem saúde, eu pelo menos faço isso, que eu sei que há uma lei do retorno. Saúde para todos!", concluiu.

Stênio Garcia também disse que alguns familiares receberam notícias falsas e ficaram em pânico. "Eu gosto e respeito o jornalismo sério e acho que esses mentirosos e sensacionalistas que matam pessoas deviam ser proibidos de se manifestar com notícias falsas. Começo o meu dia indignado com as fake News relacionadas a mim. Mais uma vez agradeço as orações verdadeiras e peço que não acreditem na maldade dessa gente incompetente e aproveitadora", disparou o ator.

Ontem, um boletim médico já havia apontado uma melhora significativa no quadro clínico do ator. "O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, informa que o ator Stênio Garcia permanece internado na unidade, com boa evolução do quadro clínico, já com redução significativa das medicações. O estado de saúde do paciente segue estável, com prognóstico satisfatório, porém sem previsão de alta", diz a nota.

Veja:

Como está Stênio Garcia?

ator foi internado no último sábado (1) com septicemia

médicos fizeram exames que constataram a infecção

Stênio Garcia foi medicado

Nesta quarta (5), medicação foi reduzida e ator apresentou evolução

Nesta terça-feira, 4, o ator apareceu pela primeira vez no hospital. Em processo de recuperação, ele deu uma pausa enquanto se alimentava e mandou um recado para os fãs. “Eu agradeço as orações e quero mandar um beijo para todos vocês. Beijão”, disse ele.