Médicos reduzem medicação, diz novo boletim médico de Stênio Garcia

Novo boletim médico de Stênio Garcia acaba de ser divulgado; ainda não há previsão de alta

Foi revelado nesta quarta-feira, 5, um novo boletim médico sobre o quadro de saúde do ator Stênio Garcia. Aos 91 anos, ele segue internado no Rio de Janeiro, mas os médicos anunciaram que há boas notícias.

Isso porque o ator apresentou uma evolução. Os médicos anunciaram que houve uma redução no uso de medicamentos - o ator foi internado no sábado com um quadro de septicemia aguda, o que obrigou o uso de antibióticos.

"O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, informa que o ator Stênio Garcia permanece internado na unidade, com boa evolução do quadro clínico, já com redução significativa das medicações. O estado de saúde do paciente segue estável, com prognóstico satisfatório, porém sem previsão de alta", diz a nota.

Como está Stênio Garcia?

ator foi internado no último sábado (1) com septicemia

médicos fizeram exames que constataram a infecção

Stênio Garcia foi medicado

Nesta quarta (5), medicação foi reduzida e ator apresentou evolução

Nesta terça-feira, 4, o ator apareceu pela primeira vez no hospital. Em processo de recuperação, ele deu uma pausa enquanto se alimentava e mandou um recado para os fãs. “Eu agradeço as orações e quero mandar um beijo para todos vocês. Beijão”, disse ele.

Esposa detalhou ida ao hospital

Nesta semana, a esposa dele, Mari Saade, contou mais detalhes sobre a ida do marido ao hospital. "Passando pra informar que Stenio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo", diz a nota. "Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês."

Além disso, ela informou que ele passará por um exame para que os médicos possam fechar o diagnóstico. "[Ele fará um] exame nuclear para rastreio de leucócitos que toma radiação e faz imagens. [Fizemos] hoje duas vezes, amanhã mais imagens e depois de amanhã se precisar. Estamos no caminho pra fechar o diagnóstico e direcionar melhor o tratamento, mas esse exame pode levar até 72 horas", disse ela.