Sophia Abrahão já namorou Arthur Aguiar? Atriz revelou traição do passado

Sophia Abrahão e Arthur Aguiar fizeram parte do elenco da novela Rebeldes, da Record TV, em 2011

A atriz Sophia Abrahão gerou comentários nas redes sociais após fazer revelações íntimas no podcast Avisa Chegando, da apresentadora Mariana Molina. Na ocasião, ela contou que já foi traída por um namorado e muitos se questionaram quem seria o rapaz.

Segundo a famosa, ela conseguiu descobrir a traição após encontrar mensagens de outra mulher no celular do ex-namorado. "Em defesa dele, não que exista uma defesa, eu nunca peguei nenhum ato consumado, mas era muito xaveco, muita mulher", disse.

Entre os comentários do vídeo, muitos fãs tentaram adivinhar quem seria o tal ex-namorado de Sophia, por ela já ter vivido relacionamento com outros famosos. Alguns relembraram a época da novela Rebeldes, quando ela namorou com Chay Suede e Micael Borges, antigos colegas de elenco.

Outro antigo colega de trabalho de Sophia que por muito tempo levantou dúvidas dos fãs sobre um possível envolvimento romântico, foi Arthur Aguiar. Na época, os atores sofreram com especulações dos admiradores, mas eles nunca chegaram a assumir nenhum tipo de romance.

Mesmo com o burburinho, Arthur ficou mesmo foi com a atriz Lua Blanco, que interpretava a personagem Roberta. Ele também teve um breve namoro com Pérola Faria, que também participou da novela teen da Record TV.

Leia também: Sophia Abrahão revela traição de ex-namorado e internautas especulam nomes

Atualmente Sophia Abrhão namora Sérgio Malheiros, com quem está junto desde 2014. Já Arthur segue aproveitando a vida de solteiro, a qual revelou recentemente. Antes ele estava namorando com a influenciadora e cabeleireira Jheny Santucci.

Sophia Abrahão conta como descobriu a traição do ex namorado enquanto ele dormia pic.twitter.com/zGljvqi4hj — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) October 9, 2023

RELAÇÃO ABERTA

Sophia Abrahão falou abertamente sobre a possibilidade de ter um relacionamento aberto com o namorado, o ator Sérgio Malheiros, com quem está junto desde 2014. Os dois se conheceram durante as gravações da novela 'Alto Astral', da TV Globo.

Ao participar do Otalab, programa comandado por Otaviano Costa, a atriz confessou que nesse momento não tem maturidade para ter um relacionamento com abertura para outras pessoas, mas deixou claro que é uma opinião que pode mudar no futuro.

"Jamais. Eu não tenho estrutura emocional para isso, não. Talvez no futuro. Não sei. A gente não pode falar nunca, mas agora não. Eu, realmente, não tenho essa evolução e essa maturidade para fazer isso agora", explicou a artista ao ser questionada.