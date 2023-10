Sophia Abrahão revela traição de ex-namorado e internautas especulam nomes

Sophia Abrahão falou pela primeira vez sobre o assunto e conta como descobriu a traição, durante o episódio de seu podcast 'Avisa Chegando'

Sophia Abrahão abriu o jogo e falou pela primeira vez sobre o dia em que descobriu que um de seus ex-namorados estava a traindo. A atriz falou durante seu podcast com Mariana Molina, Avisa Chegando, sobre o dia em que pegou o celular de um antigo namorado e encontrou conversas com outras mulheres.

Hoje em um relacionamento com ator, Sérgio Malheiros, juntos há 9 anos, Sophia relembrou: "Teve um dos meus términos, que foi complexo, complicado, e eu acho que eu não soube colocar um ponto final, só meio que sumi", confessou a artista. "Estava em uma festa, eu não ia dormir na casa do meu namorado na época, mas decidi nesse dia, porque a gente fareja alguma coisa no ar".

"Cheiro de traição", brincou a amiga ao ouvir a história. Apesar de ter mudado de ideia em cima da hora, Sophia conta que seu ex não demonstrou nenhuma reação, apenas aceitou. "Ele arrasava nessa arte da traição".

Após a festa, os dois voltaram para a casa do rapaz, que segundo a atriz estava muito bêbado. "Era uma presa fácil para a minha toxicidade", brincou Sophia, que já desconfiava da traição. "Eu senti que estava rolando alguma coisa, porque ele estava muito no celular. Eram 4h da manhã, sendo que a namorada dele estava do lado", detalhou.

"Eu sabia que eu ia pegar alguma coisa", revela sobre o pressentimento de que estava sendo traída. Enquanto fingia estar dormindo, a atriz esperou ter certeza de que o ex estava dormindo e pensou: "Quem dorme com o celular segurando no travesseiro?", questionou Sophia.

"E não é que o dito cujo estava combinando um rolêzinho com uma menina nesse dia?", entregou Sophia Abrahão, que ainda detalhou ter se passado pelo rapaz e conversado com ela através do celular dele. Na conversa, 'ela' se desculpou por não ter conseguido encontrar a suposta amante de seu namorado.

Depois das revelações, não demorou muito para que os internautas passassem a especular quem seria o ex-namorado: "Pode ter sido o Fiuk ou o Michael Borges", sugeriu uma internauta. "Pode ser o Chay Suede também, eles namoraram um tempão", cogitou uma outra.

"Foi o Michael Borges, ele já admitiu que vacilou com ela", argumentou uma outra fã da atriz de Rebeldes sobre a identidade do infiel.