Sophia Abrahão fala sobre possibilidade de relacionamento aberto com Sérgio Malheiros

A atriz Sophia Abrahão surpreendeu ao falar sobre a possiblidade de abrir seu relacionamento com Sérgio Malheiros, com quem está há 9 anos

Sophia Abrahão falou abertamente sobre a possibilidade de ter um relacionamento aberto com o namorado, o ator Sérgio Malheiros, com quem está junto desde 2014. Os dois se conheceram durante as gravações da novela 'Alto Astral', da TV Globo.

Ao participar do Otalab, programa comandado por Otaviano Costa, a atriz confessou que nesse momento não tem maturidade para ter um relacionamento com abertura para outras pessoas, mas deixou claro que é uma opinião que pode mudar no futuro.

"Jamais. Eu não tenho estrutura emocional para isso, não. Talvez no futuro. Não sei. A gente não pode falar nunca, mas agora não. Eu, realmente, não tenho essa evolução e essa maturidade para fazer isso agora", explicou a artista ao ser questionada.

Em seguida, Sophia também falou sobre o começo do namoro com Sérgio e elogiou o amado. "O que me chamou atenção nele no começo, é que ele tem muita autoestima. Sérgio chegou dono de si e isso me deu um negócio. Ele era dois anos mais novo que eu, um garoto, 21 anos. Eu também era uma garota, 23 anos, mas isso me chamou atenção em Sérgio. A autoconfiança dele", afirmou ela.

Após o programa, Sophia postou algumas fotos dos bastidores do programa, e uma ao lado de Otaviano, com quem trabalhou no 'Vídeo Show'. "Não dá pra explicar a saudade que eu tava", disse a atriz na legenda da publicação.

Sophia Abrahão fala sobre vontade de ter um filho com o namorado

Em entrevista ao Gshow, Sophia Abrahão disse que está começando a planejar a chegada de um baby para o casal. Mas, ao mesmo tempo, ela faz questão de acalmar as coisas, ressaltando que não será esse ano.

"A gente quer muito, é uma coisa que a gente fala bastante. Mas não, esse ano não. Eu acho que vou esperar pelo menos uns 2 aninhos ainda. Não se sabe, né? O destino pode surpreender a gente demais. Não é um planejamento nosso para esse ano, mas é uma vontade nossa, queremos muito ter babies", explicou a atriz.