Sonia Abrão fala sobre amizade com Jô Soares e revela última conversa com apresentador

A apresentadora Sonia Abrão comentou no programa A Tarde É Sua que tinha contato próximo com Jô Soares e revelou a última conversa que teve com o humorista

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 21h01

Nesta sexta-feira, 5, o apresentador Jô Soares faleceu aos 84 anos. No programa A Tarde É Sua exibido na RedeTV!, a apresentadora Sonia Abrão comentou que era próxima do humorista e revelou a última conversa que teve com Jô.

“O pessoal não sabe, mas o Jô era muito chegado, gente. EU não tenho uma foto com o Jô Soares, mas eu tenho muitos e muitos telefonemas dele na minha cabeça e na minha lembrança. É isso que fica com a gente para sempre”, desabafou Sonia.

A apresentadora ainda contou do que se tratava esse último telefonema: “A última vez que o Jô me ligou foi um pouco antes de alastrar essa história da pandemia. Ele achou que estava tendo muitas conversas, muitos buchichos, de que a saúde dele não estava bem, então queria que eu falasse que estava”, comentou.

Sonia estava emocionada enquanto falava sobre o falecimento do amigo no programa. “E a gente terminou conversando assim. E foi a última vez que a gente se falou, porque depois nem os nossos encontros no shopping – a gente era vizinho de quarteirão- infelizmente não aconteceram mais, porque ele sumiu de circulação”, disse a jornalista.

Alice Braga relembra timidez em entrevistas com Jô

A atriz Alice Braga também lamentou o falecimento de Jô Soares em suas redes sociais, e lembrou que ficava tímida nas entrevistas com o apresentador.

“Eu, como o Brasil todo acordou hoje com a partida do querido Jô Soares, um cara que sempre me recebeu bem, mesmo eu ficando absolutamente tímida todas as vezes; que estava interessado, que te olhava no olho pra fazer perguntas”, escreveu a atriz.