Alice Braga relembra timidez ao ser entrevistada por Jô Soares

A atriz Alice Braga relembrou suas entrevistas com Jô Soares em homenagem para o apresentador que faleceu aos 84 anos

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 20h28

Nesta sexta-feira, 5, o apresentador Jô Soares faleceu aos 84 anos. Dentre os diversos artistas que homenagearam o diretor e humorista, Alice Braga publicou em seu Instagram uma série de momentos com Jô.

Alice relembrou suas diversas passagens pelo “Programa do Jô”. “Eu, como o Brasil todo acordou hoje com a partida do querido Jô Soares, um cara que sempre me recebeu bem, mesmo eu ficando absolutamente tímida todas as vezes; que estava interessado, que te olhava no olho pra fazer perguntas”, escreveu a atriz.

“Jô é um Brasil que a gente ama. Inteligente divertido, esperto. Que baita honra a minha de ter estado naquele sofá do Programa do Jô algumas vezes para falar de cinema, paixão que a gente tem e sempre teremos em comum. Que ele seja recebido como merece, com um brinde e uma bela sessão dos filmes noir, que ele tanto gostava”, disse Alice em sua homenagem.

Os seguidores da artista ainda relembraram a relação que Jô e Alice tinham toda vez que a atriz ia ao programa. “O maior! (e eu amo que ele era apaixonado por você)”, comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: “Ele era apaixonado por você, sempre rasgava elogios”

Gabriela Duarte revelou conversa que teve com Jô antes do falecimento do apresentador

Para homenagear Jô, a atriz Gabriela Duarte compartilhou em sua postagem a última conversa que teve com o apresentador.

“Ele me ligou as um tempinho atrás, com aquela voz inconfundível, falando coisas que só ele sabia como dizer.Me dando força, me colocando pra cima... Me dando COLO" , comentou Gabriela.