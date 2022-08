Gabriela Duarte relembra conversa com Jô Soares

A atriz Gabriela Duarte revelou conversa que teve com Jô Soares antes do falecimento do apresentador nesta sexta-feira (5)

Na madrugada desta sexta-feira, 5, o apresentador Jô Soares faleceu aos 84 anos. Diversos artistas se manifestaram à triste notícia, entre eles, a atriz Gabriela Duarte.

Gabriela compartilhou em seu Instagram em que contava a última conversa que teve com Jô, recentemente de acordo com ela. Junto ao relato na legenda, a atriz publicou uma foto de quando foi ao “Programa do Jô”.

“Ele me ligou as um tempinho atrás, com aquela voz inconfundível, falando coisas que só ele sabia como dizer.Me dando força, me colocando pra cima... Me dando COLO. Jô, quero continuar preá sempre de mãos dadas com você”, escreveu a artista na postagem.

Os seguidores de Gabriela também prestaram suas homenagens à Jô. “Uma grande perda! Lendário, nunca vai ser esquecido”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “É tão triste o Jô partir... Fica sua brilhante trajetória”.

Amigos e familiares comparecem ao velório de Jô

Na tarde deste dia 5, o corpo de Jô foi velado em São Paulo com a presença de amigos e familiares do apresentador.

Tiago Liefert, o maestro João Carlos Martins e o ator Juca de Oliveira compareceram ao velório para dizer um último adeus à Jô.